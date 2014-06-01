Заказать пиццу и суши в Казани

Есть неистовое желание вкусить кусочек аппетитной пиццы? Что же, осуществить его так просто. У каждого есть возможность заказать пиццу в Казани с доставкой по указанному адресу. Тепло, уютно, спокойная атмосфера, вкусная еда - это все можно организовать быстро, без лишних хлопот. Прочтите пять основных причин сотрудничества с нами:

вас ожидает теплая атмосфера застолья в любую погоду;

масса удовольствия от общения, знакомства, приятной компании;

переговоры в офисе, деловая встреча - хорошее впечатление для клиента/партнера;

без труда организованный ужин с семьей дома или романтическое свидание;

ваш праздник начнется с одного клика!

Доставка пиццы в Казани всегда выгодно, удобно и доступно

Любой вид нашей пиццы - это высокий уровень обслуживания, так как:

команда ценит каждого клиента вне зависимости от объема заказа;

соотношение цена-качество порадует каждого покупателя. Лояльные цены сэкономят ваш бюджет, а качество и свежесть используемых продуктов утолят ваш голод и поднимут настроение на целый день;

с меню заведения можно ознакомиться на сайте, где также представлены на выбор суши;

предусмотрена доставка пиццы бесплатно - об условиях подробно можно узнать на сайте;

заказ и доставка осуществляется в течение 60 минут;

пиццерия регулярно устраивает розыгрыши и акции;

разработана удобная система оплаты для каждого индивидуально.

Вкусная парочка

Пицца - хорошее решение, но в паре с суши - ее лучше! Кроме пиццы предлагаем заказать роллы в Казани. Страсть к кулинарии, любовь к японской кухне, желание быть полезными и дарить радость другим - именно это побудило нас готовить и предлагать эти блюда своим клиентам. Наша компания гарантирует доставку суши с премиум качеством, безупречным сервисом и собственной философией. В нашем меню сочетаются классическая японская кухня и оригинальные рецепты шеф-повара. Мы готовим для вас исключительно из свежей рыбы и самых качественных продуктов и делаем все возможное, чтобы доставить ваши заказы как можно скорее. Экзотичные и изысканные, сытные, но, в то же время, легкие и необременительные для пищеварения человека, замечательные японские блюда стали практически такими же традиционными и у нас в Казани.

Теперь, чтобы узнать настоящий гастрономический вкус, вам не обязательно ехать в древние заведения японских или итальянских городов - достаточно заказать и попробовать наши блюда.

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