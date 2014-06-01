Обустройство склада временного хранения

Деятельность складов ответственного хранения регулируется рядом требований. При этом они обязательны к исполнению, что предусмотрено законодательством страны. Складское хранение – это комплекс необходимых мер, благодаря которым предотвращается порча груза и гарантируется его безопасность.

Как необходимо обустроить склад

Склады временного хранения открытого варианта обустраиваются исключительной в наземных конструкциях.

К СВХ должны вести надежные и качественны подъездные пути.

Приемка груза с процедурой досмотра обязана проводится в специально выделенном закрытом помещении.

Осмотр необходимо проводить с использованием рентгеновского аппарата.

На окружающей территории покрытие должно быть из качественного асфальта или бетона. Весь путь следования должен быть освещен мощными фонарями.

В структуре склада не должно находится объектов, не имеющего прямого назначение к его деятельности.

В случае принятия на хранение веществ или предметов относящихся к классу повышенной опасности, необходимо использовать специально подготовленные ангары.

Требуется оборудовать складскую территорию указателями движения, знаками ограничивающим скорость и составленными планами проезда.

Ворота оборудуются довольно сложными механизмами закрытия для обеспечения подходящий условий на складе.

Контейнеры, не занятые в обслуживании и материал упаковки хранятся в отведенных для этого местах.

Чтобы обеспечить проезд автомобилей без задержек и аварийных ситуаций, на складе предусматриваются места для разворотов и запасные выезды.

Комфортные условия работы персонала обеспечиваются водопроводной системой, отопительными агрегатами, наличием канализации и вентиляционных отводов.

Оснащенность оборудованием склада временного хранения

Материально-техническая база СВХ подготавливается на основе производственных мощностей и преобладающих грузов, сданных на хранение.

Чтобы обеспечить беспроблемную и эффективной деятельность предприятия следует придерживаться списка обязательного оборудования.

К нему относят:

Системы компьютеризированного учета товаров, с установкой специализированного программного продукта.

Оборудование обеспечивающее связь и иная оргтехника офисного назначения.

Специализированные технические приспособления для погрузо-разгрузочных работ. Как правило, это погрузчики, штабелеры и гидравлические тележки.

Стеллажи полочного типа различающиеся по параметрам выдержки груза.

Емкости и контейнеры различных габаритов и конструкционных решений.

Безопасность обеспечивается контрольно-пропускным пунктом, сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

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