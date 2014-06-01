Обустройство склада временного хранения

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Деятельность складов ответственного хранения регулируется рядом требований. При этом они обязательны к исполнению, что предусмотрено законодательством страны. Складское хранение – это комплекс необходимых мер, благодаря которым предотвращается порча груза и гарантируется его безопасность.
Комфортные условия работы персонала обеспечиваются водопроводной системой, отопительными агрегатами, наличием канализации и вентиляционных отводов.
Материально-техническая база СВХ подготавливается на основе производственных мощностей и преобладающих грузов, сданных на хранение.
Чтобы обеспечить беспроблемную и эффективной деятельность предприятия следует придерживаться списка обязательного оборудования.
К нему относят:
Безопасность обеспечивается контрольно-пропускным пунктом, сигнализацией и камерами видеонаблюдения.