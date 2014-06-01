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      • Обустройство склада временного хранения

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 16:03
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      Деятельность складов ответственного хранения регулируется рядом требований. При этом они обязательны к исполнению, что предусмотрено законодательством страны. Складское хранение – это комплекс необходимых мер, благодаря которым предотвращается порча груза и гарантируется его безопасность.

      Как необходимо обустроить склад

      • Склады временного хранения открытого варианта обустраиваются исключительной в наземных конструкциях.
      • К СВХ должны вести надежные и качественны подъездные пути.
      • Приемка груза с процедурой досмотра обязана проводится в специально выделенном закрытом помещении.
      • Осмотр необходимо проводить с использованием рентгеновского аппарата.
      • На окружающей территории покрытие должно быть из качественного асфальта или бетона. Весь путь следования должен быть освещен мощными фонарями.
      • В структуре склада не должно находится объектов, не имеющего прямого назначение к его деятельности.
      • В случае принятия на хранение веществ или предметов относящихся к классу повышенной опасности, необходимо использовать специально подготовленные ангары.
      • Требуется оборудовать складскую территорию указателями движения, знаками ограничивающим скорость и составленными планами проезда.
      • Ворота оборудуются довольно сложными механизмами закрытия для обеспечения подходящий условий на складе.
      • Контейнеры, не занятые в обслуживании и материал упаковки хранятся в отведенных для этого местах.
      • Чтобы обеспечить проезд автомобилей без задержек и аварийных ситуаций, на складе предусматриваются места для разворотов и запасные выезды.

      Комфортные условия работы персонала обеспечиваются водопроводной системой, отопительными агрегатами, наличием канализации и вентиляционных отводов.

      Оснащенность оборудованием склада временного хранения

      Материально-техническая база СВХ подготавливается на основе производственных мощностей и преобладающих грузов, сданных на хранение.

      Чтобы обеспечить беспроблемную и эффективной деятельность предприятия следует придерживаться списка обязательного оборудования.

      К нему относят:

      • Системы компьютеризированного учета товаров, с установкой специализированного программного продукта.
      • Оборудование обеспечивающее связь и иная оргтехника офисного назначения.
      • Специализированные технические приспособления для погрузо-разгрузочных работ. Как правило, это погрузчики, штабелеры и гидравлические тележки.
      • Стеллажи полочного типа различающиеся по параметрам выдержки груза.
      • Емкости и контейнеры различных габаритов и конструкционных решений.

      Безопасность обеспечивается контрольно-пропускным пунктом, сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

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