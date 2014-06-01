Силиконовые браслеты - возможности применения

Яркие разноцветные силиконовые браслеты и шнурки для бейджей привлекают своей красочностью и функциональностью. Изначально они выпускались в качестве сувенирной продукции. Их носили девушки как современное украшение. Но вскоре браслеты контроля стали эффективным маркетинговым инструментом.

Сегодня поговорим о преимуществах и особенностях силиконовых браслетов.

Виды, размеры и назначение

Они изготавливаются из медицинского силикона, поэтому они подходят для людей с чувствительной кожей. При ношении они не вызывают дискомфорта и неудобства, не сковывают движений, подходят для многократного использования и длительного ношения. Основная сфера применения - фитнес-клубы, спортивные залы, концерты, презентации и форумы.

Современные силиконовые браслеты прошли долгий путь от подросткового стильного аксессуара до эффективного маркетингового инструмента. Фабрики браслетов выпускают сегодня их в разных размерах и цветовой гамме, что позволяет подобрать подходящий вариант под любое мероприятие или событие.

Преимущества:

Стильный эффектный внешний вид;

Маркетинговый эффект - надписи или рисунки на поверхности оказывают влияние на окружающих;

Безопасность за счет гипоаллергенного силикона в составе, подходят для ношения взрослыми и детьми:

Доступная стоимость (при необходимости использования в качестве многоразового аксессуара или средства идентификации);

Длительный срок службы и устойчивость к износу. Браслеты долгое время сохраняют свой первоначальный внешний вид и эксплуатационные характеристики.

Если целевая аудитория вашего бизнеса - молодежь, то использование браслетов ярких неоновых расцветок позволит привлечь их внимание к вашим услугам. С яркой расцветки с необычной надписью или эмблемой привлечет внимание любого человека. Поэтому задумайтесь об использовании этого инструмента!

Во взрослом мире сфера использования силиконовых браслетов заметно расширилась. Фабрики браслетов в Москве выпускают их для использования в тренажерных залах, фитнес-студиях, отелях и гостиницах, бассейнах, саунах и аквапарках. При установке внутри электронного чипа он может применяться в качестве электронного средства доступа или инструмента бесконтактной оплаты.

Если вы планируете проведение рекламной акции, то силиконовый вид также станет беспроигрышным вариантом.

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