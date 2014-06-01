Таможенное оформление грузов из Китая: секреты успешного бизнеса

Группа компаний АТС по доступной цене оказывает весь спектр услуг по доставке и таможенному оформлению грузов из Китая в Россию. Квалифицированные специалисты обеспечивают юридическую чистоту сделки, берут на себя оплату пошлин и налогов, оформляют весь пакет документов для таможенной очистки, сертифицируют и лицензируют товар. ГК АТС гарантирует быструю и безопасную транспортировку точно в срок. Снизить затраты клиентов удалось, благодаря четко выверенной схеме перевозок и наличию собственных складских баз на территории КНР. В большинстве случаев заказчик тратит большую часть денег на временное хранение на складах. В нашем случае переплаты исключены.

Что нужно делать, чтобы груз пришел вовремя

Сроки растаможки грузов из Китая зависят от многих факторов. Это и способ доставки, и маршрут, и количество пересекаемых границ. Чтобы товар пришел как можно быстрее, нужно позаботиться об оформлении всех документов заранее. Любая ошибка может привести к задержке груза, а значит, к потере доверия покупателя.

Груз можно доставить поездом, морем, автомобилем и самолетом. Если сроки не горят, и хочется сэкономить, выбирайте морское судно или поезд. Это идеальный вариант для крупногабаритных и тяжеловесных товаров. По морю и жд сообщению обычно отправляют автомобили, сельхозтехнику, минеральные породы, газы и нефтепродукты.

Таможенное оформление грузов зависит от типа перевозок. Генеральный груз проходит процедуру быстрее, так как пакет документов готовится сразу на всю партию товара. Сборные грузы задерживаются на границе дольше, так как нужно проверить отдельно каждую позицию.

Чтобы растаможка прошла без проволочек обращайтесь к специалистам ГК АТС. Экспедиторское сопровождение на всем пути следования избавит от хлопот. Представитель перевозчика на месте оперативно решит все вопросы и позаботится о том, чтобы все документы были оформлены правильно.

Экспресс-доставка из КНР

Уточнить, сколько стоит доставка грузов из Китая с таможенным оформлением, можно, оставив заявку на сайте ГК АТС. Менеджер свяжется с вами в течение нескольких минут и подробно расскажет о том, какие услуги вам нужны обязательно, и как можно сэкономить на транспортировке. Специалист компании заключит внешнеторговый контракт с надежным поставщиком, подберет подходящий маршрут, транспортное средство и организует перевозку «под ключ» от двери до двери. Вам остается только заниматься продвижением продукции и рекламной кампанией.

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