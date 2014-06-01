Активный тимбилдинг на природе — для повышения результативности работы в команде

Хороших показателей, значительных достижений удастся добиться исключительно при слаженной деятельности коллектива. Чтобы сделать его более сплоченным, помочь почувствовать себя единым целым, проводятся тимбилдинги.

Для чего необходим тимбилдинг?

Верное командообразование предоставляет множество достоинств в ведении предпринимательской деятельности. Вы самостоятельно в этом убедитесь, попробовав организовать выездной корпоратив для сотрудников. Несколько преимуществ team building’а:

Улучшается эффективность работы. Персонал заряжается бодростью, положительными эмоциями, учатся оперативно реагировать на изменения обстановки.

Коллектив учится слаженно работать в команде. Полученные умения переносятся и в рабочее пространство.

Улучшается атмосфера среди коллег. Подчиненные смогут не отвлекаться от своих функций, сохраняя оптимальную психологическую обстановку.

Увеличение мотивации, уверенности в победе. Участники заряжаются энергией, у них повышается желание находиться среди коллег.

Правильно организованным командообразованием можно снизить текучку кадров. Каждый работник занимает определенную нишу, находит свое место, чувствует поддержку начальства и прочих коллег, ощущает себя востребованным.

Повышение привлекательности компании на рынке труда. Сведения о тимбилдингах, забота о сотрудниках, хорошем отношении директоров быстро распространяется способом «сарафанного радио». Это поможет привлечь в организацию экспертов своего профиля, которые хотят работать в престижном месте.

Помощь в организации тимбилдинга можно получить на сайте https://ostrov-lode.by/ru/organizatsiya-meropriyatij/organizatsiya-timbildinga.

Преимущества отдыха на природе

Тимбилдинг, проводимый на природе, предоставляет гораздо лучший эффект, чем посиделки в офисе, застолье. Каждый человек, находясь в экстремальных условиях, активирует внутренние резервы. Он приобретает чувство уверенности в своей способности решить любые функции, не сами - значит вместе с коллегами.

Командная работа на природе дает возможность отрешиться от бытовых проблем, поменять обстановку, «перезагрузить» свой мозг. Научно доказано, что тимбилдинги на природе гораздо эффективнее, чем аудиторные тренинги в офисных помещениях или конференц-залах.

Закончить день лучше подведением итогов, награждением победителей, посиделками с вкусной едой, шашлыком на свежем воздухе.

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