Лечение сухих и ломких волос

Волосы представляют собой производную кожных покровов. Они состоят из отмерших клеток, надежно спаянных. По мере роста клетки убираются от фолликула, следовательно, постепенно начинают испытывать увеличивающийся дефицит жировой смазки. Чем ее меньше, тем выше потеря влаги. Но это естественный процесс, и если нет дополнительных факторов риска, то прическа будет сохранять нормальный внешний вид. Однако стоит внешним воздействиям разрушить данное равновесие, и итогом становятся ломкие волосы, секущиеся кончики.

Поэтому, перед обсуждением способов лечения сухих волос, необходимо понять, какие факторы могут привести к подобным нарушениям водного баланса.

Причины ломкости волос

Гибкость и прочность волоса зависит от его внутреннего стержня, который для исполнения своих задач должен обладать определенной влажностью. А сохранить ее удается благодаря внешней оболочке - кутикуле, которая создается из ороговевших клеток. В нормальной ситуации данные клетки надежно прилегают друг к другу, имитируя чешуйки нераскрытой шишки. А при недостаточном количестве влаги и жира клетки отслаиваются, приподнимаются, иногда и вообще отпадают, как чешуйки шишки. В результате внутренний стержень обнажается и оперативно высыхает, из-за чего волос становится ломким.

Чтобы помочь волосам, используется косметика для волос, которую с легкостью можно купить в интернет-магазине.

Как лечить сухие волосы

Для волос требуется комплексное лечение. Оно имеет множество полезных характеристик:

Усиленное увлажнение.

Предупреждение отслойки клеток кутикулы.

Выраженный питательный эффект.

Облегчение расчесывания и укладки волос.

Защита волос от повреждения повышенными температурами.

Антистатическое действие.

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Бальзамы и кондиционеры

Данные ухаживающие средства должны оказывать многогранный эффект:

Питать локоны - множество и богатство ингредиентов в кондиционерах делают их подходящим источником биологически активных веществ для фолликулов и эпидермиса.

Защита волос - подобные средства часто имеют термопротекторное действие и противодействуют разрушающему влиянию ультрафиолетового излучения.

Кондиционирование прически, облегчающие ее создание и гарантирующее волосам пышность, хороший объем.

Сохранение цвета - специальные бальзамы, обладающие таким действием, препятствуют потерям оттенка из окрашенных прядей.

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