Что нужно знать о впс хостинге

Многие пользователи выбирая хостинг для сайта не понимаю в чем разница между обычным хостингом и другими вариантами, которые предлагает хостинг провайдер. В этой статье мы постараемся разобраться какие основные отличия обычного хостинга от его аналогов и как лучше выбрать хостинг для своего сайта.



Главный вопрос, который раздают многие — что такое впс? И почему такой вариант считается более предпочтительным. Такая формулировка не совсем верна, ведь нельзя с уверенностью сказать, что какой то вариант более предпочтительный, а какой то менее. Все зависит от вашего сайта и его требований.

Если у вас интернет магазин или большой портал, где храниться довольно много баз данных, то конечно впс будет для вас лучшим вариантом, ведь он позволяет не задумываться о том, что вам может не хватить ресурсов.



Но давайте разберем более детально, какие преимущества имеет VPS хостинг.





Полный контроль. Когда мы говорим о хостинге, то мы должны понимать, что контролировать все процессы на нем можно в двух случаях, или когда у вас физический сервер или когда вы арендуете виртуальный сервер, который имеет такие же особенности как и физический, только стоит гораздо дешевле. Полный контроль необходим для того, что бы вы могли следить за всеми процессами, регулировать установку необходимо ПО и т. д. Минимум ограничений. У такого хостинга действительно почти нет ограничений в отличии от виртуального, где ваши ресурсы ограничены и вы не можете выступать за их пределы. Отсутствие ограничений позволяет не беспокоится о том, что сайт перестанет работать или нужно будет дополнительно платить за объемы. 3. Независимость. Такой вариант действительно можно считать независимым, ведь вам не нужно думать о других сайтах, которым вы можете мешать на хостинге и тем более думать о том, что они могут мешать вам. Вы можете настраивать хсотинг под себя, покупать дополнительные ip адреса и т.д



Конечно же у такого вида хостинга есть и свои минусы. Один из основных это цена. Если сравнивать впс и обычный хостинг, то конечно же впс будет гораздо дороже, но и преимуществ в результате вы тоже получите гораздо больше. Поэтому, здесь только вы можете решить что для вас имеет больший вес.



Кроме того у впс хостинга возникает необходимость администратора, который поможет вам настраивать хостинг и будет следить за обновлением всех параметров. Не смотря на то, что хостер оказывает вам услугу он не будет проводить администрирование за вас.

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