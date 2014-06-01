Что нужно знать о впс хостинге

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Многие пользователи выбирая хостинг для сайта не понимаю в чем разница между обычным хостингом и другими вариантами, которые предлагает хостинг провайдер. В этой статье мы постараемся разобраться какие основные отличия обычного хостинга от его аналогов и как лучше выбрать хостинг для своего сайта.
Главный вопрос, который раздают многие — что такое впс? И почему такой вариант считается более предпочтительным. Такая формулировка не совсем верна, ведь нельзя с уверенностью сказать, что какой то вариант более предпочтительный, а какой то менее. Все зависит от вашего сайта и его требований.
Если у вас интернет магазин или большой портал, где храниться довольно много баз данных, то конечно впс будет для вас лучшим вариантом, ведь он позволяет не задумываться о том, что вам может не хватить ресурсов.
Но давайте разберем более детально, какие преимущества имеет VPS хостинг.
Конечно же у такого вида хостинга есть и свои минусы. Один из основных это цена. Если сравнивать впс и обычный хостинг, то конечно же впс будет гораздо дороже, но и преимуществ в результате вы тоже получите гораздо больше. Поэтому, здесь только вы можете решить что для вас имеет больший вес.
Кроме того у впс хостинга возникает необходимость администратора, который поможет вам настраивать хостинг и будет следить за обновлением всех параметров. Не смотря на то, что хостер оказывает вам услугу он не будет проводить администрирование за вас.