Как открыть бизнес по перепродаже товаров

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Чтобы заработать, не обязательно изобретать новую идею бизнеса. Большинство успешных компаний работают на перепродаже чужих товаров, а своё производят единицы.
Данное направление бизнеса универсально - подходит как начинающим с небольшим бюджетом, так и гигантам рынка, которые могут позволить себе большие объемы. Рассмотрим по шагам, как начать дело по перепродаже товаров.
Чтобы законно перепродавать чужие товары, нужно оформить ИП или ООО. Без этого этапа существует почти гарантированный риск остаться с заблокированным счетом, большим штрафом и долгами перед клиентами и поставщиками.
Для продажи товаров удобнее регистрация ИП - с этой формой проще вести отчетность и выводить прибыль. Но, ИП не подойдет компаньонам, которые хотят владеть бизнесом совместно - в этой ситуации нужно регистрировать ООО.
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Чтобы не уйти в минус, важно предусмотреть все предстоящие расходы и спрогнозировать прибыль. Можно ориентироваться на других успешных предпринимателей, но с учетом собственного бюджета. Не старайтесь сразу обеспечить ассортимент: зайдите на рынок с небольшим выбором актуальных товаров, которые точно сможете продать.
Учтите в бизнес-плане:
Заложите возможное повышение стоимости товаров у поставщиков (актуально при высокой инфляции), обязательно учтите вероятный процент брака. Заранее изучите нюансы по периодичности поставок, возможности вернуть брак, условия расчетов.
В текущих экономических условиях ограничиваться стационарной торговой точкой - значит работать до очередного локдауна.Развивайте несколько каналов продаж одновременно, в том числе - онлайн.
Ваш товар может продаваться не только на полках:
Продвижение - единственный способ выделиться из огромного числа конкурентов. Затраты на рекламу должны быть постоянными: вам придется напоминать о себе регулярно с помощью акций, знакомства аудитории с новинками, внедрением бонусной системы и прочих маркетинговых уловок.Содействие в подборе финансовых услуг