Как открыть бизнес по перепродаже товаров

Чтобы заработать, не обязательно изобретать новую идею бизнеса. Большинство успешных компаний работают на перепродаже чужих товаров, а своё производят единицы.

Данное направление бизнеса универсально - подходит как начинающим с небольшим бюджетом, так и гигантам рынка, которые могут позволить себе большие объемы. Рассмотрим по шагам, как начать дело по перепродаже товаров.

Шаг 1: Зарегистрировать бизнес

Чтобы законно перепродавать чужие товары, нужно оформить ИП или ООО. Без этого этапа существует почти гарантированный риск остаться с заблокированным счетом, большим штрафом и долгами перед клиентами и поставщиками.

Для продажи товаров удобнее регистрация ИП - с этой формой проще вести отчетность и выводить прибыль. Но, ИП не подойдет компаньонам, которые хотят владеть бизнесом совместно - в этой ситуации нужно регистрировать ООО.

Пройти данный шаг без сложностей и формальностей вам поможет сервис reg.rosbank.ru. Этот ресурс позволяет бесплатно подготовить нужные для ФНС документы за 15 минут, помогает подать их в налоговую онлайн. При этом, исключается риск допустить ошибки в заявлениях - программа учитывает все требования ФНС и дает важные подсказки по выбору ОКВЭД, подаче, открытию счета и пр.

Шаг 2: Рассчитать бизнес-план

Чтобы не уйти в минус, важно предусмотреть все предстоящие расходы и спрогнозировать прибыль. Можно ориентироваться на других успешных предпринимателей, но с учетом собственного бюджета. Не старайтесь сразу обеспечить ассортимент: зайдите на рынок с небольшим выбором актуальных товаров, которые точно сможете продать.

Учтите в бизнес-плане:

Расходы на ведение ИП (страховые взносы, налоги, торговый сбор, онлайн-кассу, обслуживание расчетного счета и пр.)

Затраты на закуп и стабильное пополнение ассортимента

Рекламу и продвижение

Аренду склада и/или точки продаж

Заложите возможное повышение стоимости товаров у поставщиков (актуально при высокой инфляции), обязательно учтите вероятный процент брака. Заранее изучите нюансы по периодичности поставок, возможности вернуть брак, условия расчетов.

Шаг 3: Выберите каналы сбыта

В текущих экономических условиях ограничиваться стационарной торговой точкой - значит работать до очередного локдауна.Развивайте несколько каналов продаж одновременно, в том числе - онлайн.

Ваш товар может продаваться не только на полках:

Онлайн магазин

Группы в соцсетях

Торговые площадки (Wildberries, Яндекс.Маркет, OZON, Lamoda и пр.)

Шаг 4: Рекламируйте и развивайтесь

Продвижение - единственный способ выделиться из огромного числа конкурентов. Затраты на рекламу должны быть постоянными: вам придется напоминать о себе регулярно с помощью акций, знакомства аудитории с новинками, внедрением бонусной системы и прочих маркетинговых уловок.

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