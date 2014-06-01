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      • Особенности производство воздушной пузырчатой пленки

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 09:01
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      ВПП и полиэтиленовая пленка пользуются огромной популярностью среди потребителей. Недорогой, надежный материал, небольшого веса, она применяется во многих областях производства, строительства, доставки грузов. Все хрупкие предметы упакованы в пузырьковую пленку, защищающую их от ударов, повреждений. Она предупреждает повреждение посуды, мебели во время перевозки и все это благодаря воздушным камерам. ВПП позволит защитить изделия от влажности.

      Производство упаковочной воздушной пленки

      ВПП – упаковочный универсальный материал, отличающийся хорошими амортизирующими характеристиками. Она производится из полиэтилена повышенного давления, структура послойная, камеры наполнены переработанным воздухом и представляют собой запаянные герметичные пузырьки. За счет этого ВПП характеризуется превосходными свойствами и отличается от других видов упаковки.

      В производстве задействуется формирующее оборудование и экструдер. Процесс изготовления пузырчатой пленки прост:

      1. Полиэтилен погружается в экструдер, в котором он плавится.
      2. Расплавленные гранулы сырья идут на формовочное оборудование, в результате получается лист конкретной плотности, толщины.
      3. Олин полиэтиленовый слой обрабатывается дополнительно, в нем выдавливаются пузырьки.
      4. Полиэтиленовые полотна крепят между собой, запаивают, камеры заполняются воздухом.
      5. После остывания материала, его нарезают и заматывают в рулон.

      Камеры, наполненные воздухом полностью герметичны, и изолированы между собой, при повреждении одной, другие пузырьки останутся цельными и заполненные сухим воздухом.

      Основные характеристики воздушной упаковки

      ВПП востребована благодаря своим уникальным свойствам. Преимуществами воздушной пленки принято считать:

      • надежная защита запакованных предметов от влажности, грязи, пыли, вибраций и повреждений;
      • хорошая амортизация, предупреждающая случайные повреждения изделий;
      • теплопроводимость – самый надежный утеплитель, в ВПП можно перевозить различный товар, который должен храниться при определенной температуре, влажности;
      • устойчивость к разрыву, надрезам.

      ВПП – отличный материал, без которого нельзя обеспечить надежность во время перевозки хрупких предметов. Воздушно пузырьковая пленка имеет различную структуру, может быть однослойной, двухслойной и трехслойной. От этого зависят ее технические характеристики.

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