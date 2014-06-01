Особенности производство воздушной пузырчатой пленки

ВПП и полиэтиленовая пленка пользуются огромной популярностью среди потребителей. Недорогой, надежный материал, небольшого веса, она применяется во многих областях производства, строительства, доставки грузов. Все хрупкие предметы упакованы в пузырьковую пленку, защищающую их от ударов, повреждений. Она предупреждает повреждение посуды, мебели во время перевозки и все это благодаря воздушным камерам. ВПП позволит защитить изделия от влажности.

Производство упаковочной воздушной пленки

ВПП – упаковочный универсальный материал, отличающийся хорошими амортизирующими характеристиками. Она производится из полиэтилена повышенного давления, структура послойная, камеры наполнены переработанным воздухом и представляют собой запаянные герметичные пузырьки. За счет этого ВПП характеризуется превосходными свойствами и отличается от других видов упаковки.

В производстве задействуется формирующее оборудование и экструдер. Процесс изготовления пузырчатой пленки прост:

Полиэтилен погружается в экструдер, в котором он плавится. Расплавленные гранулы сырья идут на формовочное оборудование, в результате получается лист конкретной плотности, толщины. Олин полиэтиленовый слой обрабатывается дополнительно, в нем выдавливаются пузырьки. Полиэтиленовые полотна крепят между собой, запаивают, камеры заполняются воздухом. После остывания материала, его нарезают и заматывают в рулон.

Камеры, наполненные воздухом полностью герметичны, и изолированы между собой, при повреждении одной, другие пузырьки останутся цельными и заполненные сухим воздухом.

Основные характеристики воздушной упаковки

ВПП востребована благодаря своим уникальным свойствам. Преимуществами воздушной пленки принято считать:

надежная защита запакованных предметов от влажности, грязи, пыли, вибраций и повреждений;

хорошая амортизация, предупреждающая случайные повреждения изделий;

теплопроводимость – самый надежный утеплитель, в ВПП можно перевозить различный товар, который должен храниться при определенной температуре, влажности;

устойчивость к разрыву, надрезам.

ВПП – отличный материал, без которого нельзя обеспечить надежность во время перевозки хрупких предметов. Воздушно пузырьковая пленка имеет различную структуру, может быть однослойной, двухслойной и трехслойной. От этого зависят ее технические характеристики.

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