Вы слышали, что 40-летие нельзя отмечать, и вам, наверное, интересно, почему. Они родом из древности и связаны, конечно же, с народными поверьями. Большинство людей и сегодня убеждены, что если они будут отмечать эту годовщину, с ними случится что-то очень плохое. Помимо них в реальной опасности находятся и их родственники. Суеверие отказало миллионам от празднования.

Фото: 100cards.ru

Значение числа 40, которое оно несет в разных культурах, определяет отсутствие 40-летнего юбилея. Моисей водил евреев по пустыне ровно 40 лет, а до этого столько же длился потоп Писания.

Поверья о рождении и смерти также связаны с числом 40. Когда рождается младенец, его нельзя показывать окружающим в течение 40 дней. На 40-й день после смерти поминают умерших.

В 40-летие смерть маячит рядом и ее не стоит привлекать. А свечи и веселье сделают именно это.

В России существует поверье: если отметишь 40, то не доживешь до 50. Особенно не любят 9-е, и родители часто пропускают этот день рождения для своих детей.

В Восточной и Средней Азии число 4 считается роковым. Это эквивалент числа 13 в западной культуре. В азиатских больницах числа 4 и 40 часто опускают в адресах и больницах при нумерации палат.

Символизм можно найти даже в картах Таро. На них смерть обозначается буквой М. В еврейском алфавите мем соответствует числу 40.

Почему не отмечается 40-летие?церковьСегодня день Святого Антония! Кто приступит к работе, тот будет болеть целый годСовременная наука также имеет свое мнение о 40-летии. В этом возрасте происходят изменения в сознании. Вот почему в прошлом рекомендовалось избегать праздника, чтобы пройти более гладко.

В последнее время стало ясно, что развитие человеческого мозга заканчивается в 40 лет, а не как считалось ранее - в детстве. В этот период заканчивается формирование префронтальной коры. Это означает, что до тех пор мы можем приобрести знания, которые сможем использовать всю оставшуюся жизнь.

В то же время в прошлом продолжительность жизни была меньше, а 40 лет — это действительно преклонный возраст. Тело начало стареть, болезни участились, и организму стало все труднее справляться. Празднование юбилея считалось приглашением к приближающейся старости.

Некоторые придерживаются мнения, что на 40-летие ангел-хранитель покидает нас и оставляет на произвол судьбы. Раньше считалось, что переломный момент только для мужчин, а женщины должны отказаться от празднования 53-летия. Сегодня суеверие запрещает всем отмечать 40-летие.

Более суеверные не осмеливаются бросить вызов судьбе и непреклонны в том, что поводов для празднования и так слишком много, чтобы рисковать вечеринкой по случаю 40-летия. Одни находят лазейки, а другие не обращают внимания на такие убеждения.

Однако психологи непреклонны – если у вас есть хоть грамм сомнений, лучше пропустите праздник.

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