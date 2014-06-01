Ветеринарный паспорт международного образца. Как оформить?

Отправляясь в путешествие с питомцем необходимо оформить ему специальный ветпаспорт. Иначе, любимца не пропустят в страну. Следует ознакомиться с процедурой и особенностями получения этого документа.

Ветпаспорт: процедура получения

Для оформления документа нужно пройти несколько этапов:

Полное обследование животного ветеринарным врачом. Если никаких патологий не обнаружено, питомца чипируют. Специальный чип помещается под кожу в области холки. Проводится заполнение паспорта.

Какая информация отражается в документе

Чтобы паспорт был действителен, он должен быть оформлен по образцу и содержать в себе определенные данные. Это информация о владельце животного, включая его адрес проживания. Также вносятся данные чипа, его штрих-код, место имплантирования и дата проведения процедуры.

В паспорте должен быть указан его номер и сведения о больнице, оформляющей и выдающий этот документ. Также указывают следующую информацию:

данные питомца. Его кличка, порода, изображение;

сведения о сделанных прививках;

информация о проведенном в клинике осмотре: https://glavnoehvost.by/.

Также в соответствующих местах должны быть проставлены печати.

Особенности заполнения паспорта

Помимо отмеченных выше данных, также нужно указать информацию о дате рождения животного. Как минимум приблизительное число. Отмечают пол питомца и его породу. Если любимец проходил процедуру стерилизации, это обязательно отражают в документе. Отмечают тип шерсти. Животное может быть длинно или короткошерстным или без шерстки. Описывается окрас. Его название нужно указывать так, как это написано в официальных бумагах, если такие имеются. В ином случае достаточно указать цвет. Например, черный, серый с полосками и прочее.

Дополнительно отмечают особые приметы животного. К таким относится косоглазие, наличие полосок или пятнышек, отсутствие глаз, глухота и прочие особенности, которые не характерны для конкретной породы.

В пункте о прививках нужно не просто указать, какая именно вакцинация проводилась, но и написать название препарата, его серийный номер, дату, когда была сделана процедура: https://glavnoehvost.by/service/vaktsinatsiya-privivki/. Стоит помнить, что обработка от паразитов и блох должна осуществляться регулярно. Информация об этом также отражается в паспорте.

Если проводились какие-либо операции, в документе должны быть данные об этом, включая вид хирургического вмешательства, данные доктора.

Многие ветклиники стали отказываться от стандартных паспортов, предпочитая оформлять документы международного образца. Отличительной особенностью является то, что все пункты прописаны на английском. Получить его можно в любой государственной ветклиники.

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