РЖД анонсировало внедрение сервиса по поиску «стоянок» для вагонов

Представители Союза операторов жд транспорта или СОЖТ отметили, что сервис по поиску «парковок» для вагонов, скорее всего, призван увеличить пропускную способность магистралей и «расшить» узкие места на них. С этой точки зрения внедрение сервиса выглядит логичным и правильным решением, но экспертов и операторов беспокоят детали его работы. Особенную обеспокоенность у представителей перевозчиков и грузоотправителей вызывает стоимость «парковки» груженых вагонов: как она отразится на жд перевозке автомобилей и других видов грузов. Также вопросы вызывает схема, по которой будут взаимодействовать участники транспортного процесса, в частности:

изменения статуса договора при нахождении вагонов на стоянках;

механизм определения сроков, их продления при необходимости;

алгоритмы решения спорных вопросов, возникающих во время стоянки вагонов между оператором и грузоотправителем;

особенности организации охраны вагонов: кто будет нести ответственность за сохранность грузов.

Кроме того, операторы обеспокоены тем, как производить расчеты с отправителями при увеличении срока стоянки вагонов. Еще один вопрос, требующий проработки, по мнению экспертов и представителей транспортных компаний – как изменится логистика после введения сервиса.

Представители РЖД сообщили, что новый сервис планируется развернуть на базе цифровой торговой платформы «Грузовые перевозки». Рассматривается вариант работы сервиса непосредственно на сайте РЖД. При этом стоимость проекта, сроки его ввода в эксплуатацию представители холдинга не сообщили.

Отчасти отсутствие конкретной информации вызвало обеспокоенность у российских операторов. Нужно отметить, что РЖД столкнулось с проблемой нехватки средств на реализацию масштабных проектов, включая строительство магистралей по поставке угля из Кузбасса по поручению президента. Кроме того, остро стоит вопрос модернизации имеющихся и строительства новых контейнерных терминалов.

Руководство российского монополиста планирует добиваться повышения тарифов, а введение сервиса по поиску стоянок для жд вагонов поможет не только увеличить пропускную способность, но и станет дополнительным источником средств.

Статистика зафиксировала существенный рост спроса на железнодорожные перевозки. С января по сентябрь 2021 года операторы закупили 44 000 вагонов, а списано за тот же период было всего немногим более 21 000 вагонов. Такой рост парка также требует принятия оперативных и эффективных решений, чтобы избежать транспортных коллапсов.

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