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      • Строительство гаража с гарантией: выгодные предложения от компании «Арт Строй Дизайн»

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 12:49
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      Строительство каркасного гаража под ключ – ответственная задача, реализацию которой стоит доверять настоящим профи. Поэтому владельцы участков начинают сотрудничество с компанией «Арт Строй Дизайн». Подписание договора открывает доступ к следующим преимуществам:

      • оптимальные сроки
      • рациональное вложение денег
      • контроль над ходом текущих работ
      • отсутствие переплат и скрытых комиссий (оплата производится фиксированными долями)
      • строгое соблюдение обязательств
      • скидки и гарантии


      Персонал фирмы имеет за плечами богатый опыт. В штате трудоустроены сертифицированные прорабы, креативные дизайнеры, грамотные менеджеры. В любой момент отзывчивые и дружелюбные специалисты предоставят развернутую консультацию и качественную помощь. Они имеют соответствующее образование, постоянно вкладывают силы в совершенствование навыков, освоение новых знаний.

      Ставка на современные материалы

      Строители возведут гараж из пеноблоков в Москве, а также применят другие виды сырья:

      • керамзитобетон
      • пескоцементный блок
      • газобетон и пр.

      Материалы производят на собственных мощностях. Модернизированный завод располагается в Кирове. Это освобождает от необходимости включения в логистическую цепочку поставок посредников.

      Готовые и индивидуальные решения

      Проект гаража на три машины, постройка с хозблоком, баней или бассейном – все пожелания заказчика будут удовлетворены. Консультанты предложат проекты на любой бюджет и вкус. Итоговая стоимость в смете будет зависеть от следующих факторов:

      • площадь
      • этажность
      • планировка
      • локация
      • тип тепло- и шумоизоляции и пр.

      Также имеет значение выбранная комплектация. Вариант «под ключ» более дорогой, однако заявленная цена в полной мере оправдывается. Будут проведены подготовительные работы (геологические инженерные измерения, составление проектной документации, сбор бумаг для утверждения в БТИ). За ними следует закладка фундамента, возведение внутренних и наружных несущих стен, обустройство цокольных и межэтажных перекрытий, монтаж кровли.


      Далее облицовывают фасад, устанавливают оконные и дверные блоки, воротные конструкции. В завершение подключают коммуникации:

      • водопровод и канализация
      • электрическая проводка
      • отопительный контур
      • вентиляционная система

      Перед сдачей объекта в эксплуатацию с территории вывозят отходы и мусор. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приемку осуществляет независимый эксперт.

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