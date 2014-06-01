Строительство гаража с гарантией: выгодные предложения от компании «Арт Строй Дизайн»

Строительство каркасного гаража под ключ – ответственная задача, реализацию которой стоит доверять настоящим профи. Поэтому владельцы участков начинают сотрудничество с компанией «Арт Строй Дизайн». Подписание договора открывает доступ к следующим преимуществам:

оптимальные сроки

рациональное вложение денег

контроль над ходом текущих работ

отсутствие переплат и скрытых комиссий (оплата производится фиксированными долями)

строгое соблюдение обязательств

скидки и гарантии





Персонал фирмы имеет за плечами богатый опыт. В штате трудоустроены сертифицированные прорабы, креативные дизайнеры, грамотные менеджеры. В любой момент отзывчивые и дружелюбные специалисты предоставят развернутую консультацию и качественную помощь. Они имеют соответствующее образование, постоянно вкладывают силы в совершенствование навыков, освоение новых знаний.

Ставка на современные материалы

Строители возведут гараж из пеноблоков в Москве, а также применят другие виды сырья:

керамзитобетон

пескоцементный блок

газобетон и пр.

Материалы производят на собственных мощностях. Модернизированный завод располагается в Кирове. Это освобождает от необходимости включения в логистическую цепочку поставок посредников.

Готовые и индивидуальные решения

Проект гаража на три машины, постройка с хозблоком, баней или бассейном – все пожелания заказчика будут удовлетворены. Консультанты предложат проекты на любой бюджет и вкус. Итоговая стоимость в смете будет зависеть от следующих факторов:

площадь

этажность

планировка

локация

тип тепло- и шумоизоляции и пр.

Также имеет значение выбранная комплектация. Вариант «под ключ» более дорогой, однако заявленная цена в полной мере оправдывается. Будут проведены подготовительные работы (геологические инженерные измерения, составление проектной документации, сбор бумаг для утверждения в БТИ). За ними следует закладка фундамента, возведение внутренних и наружных несущих стен, обустройство цокольных и межэтажных перекрытий, монтаж кровли.





Далее облицовывают фасад, устанавливают оконные и дверные блоки, воротные конструкции. В завершение подключают коммуникации:

водопровод и канализация

электрическая проводка

отопительный контур

вентиляционная система

Перед сдачей объекта в эксплуатацию с территории вывозят отходы и мусор. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приемку осуществляет независимый эксперт.

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