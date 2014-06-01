Как себя вести в бане и сауне – вещи, правила и проверенные советы

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Баня становится отличной возможностью релакса и правильной заботы о своем здоровье. Поэтому сегодня бани на карте Киева пользуются заслуженной популярностью, привлекая гостей для совершенно разных целей.
Прежде всего, нужно вести себя по возможности вежливо. Другие посетители тоже пришли отдохнуть и откровенно надеются – что им просто не будут мешать. Порой откровенно раздражают громкие разговоры вокруг – нарушая всю атмосферу спокойствия.
Из посторонних предметов лучше брать только полотенце – будет не совсем гигиенично садиться на полку, где уже находился другой человек. Да и у всех разный порог брезгливости – некоторых лужица пота на скамейке не смущает, а других откровенно раздражает.
И лучше исключить использование слишком ароматных гелей для душа. А парфюм оказывается вовсе под запретом. Ведь сторонние запахи в замкнутом раскаленном пространстве будут отвлекать гораздо больше болтовни.
Особого внимания заслуживает использование косметики. Всё, что планировали намазать на себя в парилке в виде кремов, масок, скрабов, лучше использовать между заходами в парилку. В идеале – вовсе после крайнего захода, перед отдыхом. Здесь вопрос даже не в каком-то этикете, а в рекомендациях хранить, правильно использовать косметику при определенной температуре. Да и коже нужно давать возможность дышать, учитывая открытие пор для выведения шлаков и токсинов из нашего организма.
В сауну возможен поход в одежде либо без. При этом некоторые ценители такого досуга уверены – лучше всего ориентироваться на обнаженный образ. Но всё же лучше ориентироваться на собственные ощущения. Многим явно некомфортно в окружении сторонних людей находиться полностью голыми.
Если приглашают в баню либо сауну вместе с какой-то компанией, этот вопрос лучше уточнить у самих организаторов заранее. Поинтересуйтесь конкретным дресс-кодом при посещении парилки. Например, многим нравится посещение бани семьями, а другие ориентируются на друзей и подруг – поэтому формат одежды и сам образ отдыха могут кардинально различаться.
А вот вариант с купальником нам явно не подойдет. Обязательно нужно помнить о слишком плотной ткани – потеть в парилке будет максимально некомфортно. А вот после бассейна купальник будет еще опаснее из-за испарений скопившегося на поверхности хлора.Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом