Как себя вести в бане и сауне – вещи, правила и проверенные советы

Баня становится отличной возможностью релакса и правильной заботы о своем здоровье. Поэтому сегодня бани на карте Киева пользуются заслуженной популярностью, привлекая гостей для совершенно разных целей.

Чтобы свой досуг прошел идеально, рекомендуем учитывать несколько ключевых правил

Прежде всего, нужно вести себя по возможности вежливо. Другие посетители тоже пришли отдохнуть и откровенно надеются – что им просто не будут мешать. Порой откровенно раздражают громкие разговоры вокруг – нарушая всю атмосферу спокойствия.

Из посторонних предметов лучше брать только полотенце – будет не совсем гигиенично садиться на полку, где уже находился другой человек. Да и у всех разный порог брезгливости – некоторых лужица пота на скамейке не смущает, а других откровенно раздражает.

И лучше исключить использование слишком ароматных гелей для душа. А парфюм оказывается вовсе под запретом. Ведь сторонние запахи в замкнутом раскаленном пространстве будут отвлекать гораздо больше болтовни.

Особого внимания заслуживает использование косметики. Всё, что планировали намазать на себя в парилке в виде кремов, масок, скрабов, лучше использовать между заходами в парилку. В идеале – вовсе после крайнего захода, перед отдыхом. Здесь вопрос даже не в каком-то этикете, а в рекомендациях хранить, правильно использовать косметику при определенной температуре. Да и коже нужно давать возможность дышать, учитывая открытие пор для выведения шлаков и токсинов из нашего организма.

Что лучше надевать для посещения

В сауну возможен поход в одежде либо без. При этом некоторые ценители такого досуга уверены – лучше всего ориентироваться на обнаженный образ. Но всё же лучше ориентироваться на собственные ощущения. Многим явно некомфортно в окружении сторонних людей находиться полностью голыми.

Если приглашают в баню либо сауну вместе с какой-то компанией, этот вопрос лучше уточнить у самих организаторов заранее. Поинтересуйтесь конкретным дресс-кодом при посещении парилки. Например, многим нравится посещение бани семьями, а другие ориентируются на друзей и подруг – поэтому формат одежды и сам образ отдыха могут кардинально различаться.

А вот вариант с купальником нам явно не подойдет. Обязательно нужно помнить о слишком плотной ткани – потеть в парилке будет максимально некомфортно. А вот после бассейна купальник будет еще опаснее из-за испарений скопившегося на поверхности хлора.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...