Театр жестовой песни города Могилева

Вы когда-нибудь слышали о «Поющих руках». Это вовсе не крылата фраза, а точное определение вокального жанра, который практикуют актеры провинциального театра в городе Могилеве. Все спектакли и постановки на сцене проходят без голосовых реплик. Артисты и зрители театра – это слабослышащие и совсем лишенные слуха люди. Однако актеры работают так, что у сидящих в зале на лицах отражаются неподдельные эмоции. Подробнее об этом и другие новости читайте на информационном портале regions.by.

Необычный творческий коллектив был организован в 2000 году. Вдохновителем идеи создания театра жестов стала Мария Скрицкая. Талантливых исполнителей с отклонениями слуха она разыскивала прямо на автобусных остановках, но уже через три года коллектив жестовой песни получил статус народного. Актриса первого состава Мария Пинчукова сегодня является руководителем труппы. Девушка здесь единственная, кто не имеет слуховых патологий, но и она здесь появилась не случайно.

По рассказу Марии, она родилась у глухонемых родителей и очень рано повзрослела. Чтобы иметь возможность помогать отцу и матери в любых делах, девочка хорошо освоила язык жестов. Окончив школу, Мария поступила на экономиста и позднее получила должность главного бухгалтера театра. По совместительству там же она выполняла функцию сурдопереводчика.

Театр «Поющие руки» Мария называет своей отдушиной. Среди участников коллектива есть и молодые, и пожилые актеры. Одни умеют хорошо танцевать, другие, несмотря на тугоухость, неплохо поют, третьи обладают потрясающими мимическими способностями. Пение руками – это не дословный сурдоперевод. Некоторые жесты глухонемых означают целые фразы и не вписываются в контекст музыкального произведения.

У Леонида Агутина есть песня, которая называется «Включите свет». На языке слабослышащих эту фразу можно воспроизвести обычным касанием выключателя, но ведь посыл произведения не в том, чтобы загорелась лампочка. В своей песне автор хочет донести до слушателя, что каждый должен верить в чудо, ценить каждый миг жизни, поэтому актеры должны изображать эмоции, а не просто щелкать выключателем. В репертуаре театра песни многих популярных исполнителей – Аллегровой, Ротару, Ланской, Газманова и ВИА. Современные хиты тоже есть, но только те, которые несут смысл, а не просто засоряют эфир.

Труд актеров можно назвать титаническим. На разучивание одного куплета песни у них уходит до нескольких дней. Для достижения синхронности действий требуются недели. Но репетирует команда усердно и с большим удовольствием.

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