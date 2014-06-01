Как происходит ремонт эндоскопического оборудования

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Провести качественное и информативное обследование и лечение желудка, двенадцатиперстной кишки, мочевого пузыря и многих других полых органов человека невозможно без применения видеоэндоскопов и другого медоборудования. Но даже при использовании приборов и инструментов зарубежных брендов, давно зарекомендовавших себя в работе, их поломки и неисправности будут неизбежны. Поскольку принцип действия всех узлов гибких эндоскопов практически одинаков, ремонт эндоскопического оборудования для работника сервисной службы не станет большой проблемой. Разница будет только в стоимости комплектующих частей разных производителей.
Наиболее часто встречаются следующие поломки и неполадки в работе гибких эндоскопов:
Крайне важно вовремя обнаружить разгерметизацию инструмента. Если раствор для дезинфекции или другие жидкости попадут во внутренние полости аппарата, то это неминуемо приведет к более серьезным поломкам, которые потребуют дорогостоящего ремонта эндоскопического оборудования. Если же обнаружить нарушение герметичности вовремя, то это не только защитит пациента от инфицирования, но и позволит отремонтировать эндоскоп быстро и дешево.
Если возникли подозрения, что аппарат неисправен и необходим ремонт эндоскопического оборудования, рекомендуется в самое ближайшее время обратиться в сервисную компанию, осуществляющую его обслуживание. При проведении диагностики специалист должен:
Серьезного ремонта эндоскопического оборудования удастся избежать, если медицинский персонал будет регулярно выполнять осмотр эндоскопа во время проведения дезинфекции. Также рекомендуется периодически осуществлять его техобслуживание. Но доверить это можно только опытным и квалифицированным специалистам.
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