Как происходит ремонт эндоскопического оборудования

Провести качественное и информативное обследование и лечение желудка, двенадцатиперстной кишки, мочевого пузыря и многих других полых органов человека невозможно без применения видеоэндоскопов и другого медоборудования. Но даже при использовании приборов и инструментов зарубежных брендов, давно зарекомендовавших себя в работе, их поломки и неисправности будут неизбежны. Поскольку принцип действия всех узлов гибких эндоскопов практически одинаков, ремонт эндоскопического оборудования для работника сервисной службы не станет большой проблемой. Разница будет только в стоимости комплектующих частей разных производителей.

Когда необходим ремонт эндоскопического оборудования

Наиболее часто встречаются следующие поломки и неполадки в работе гибких эндоскопов:

обрыв тросов управления;

механические повреждения инструментального канала (замятие, порез, прокол), образовавшиеся как результат длительного или неаккуратного использования;

нарушение герметичности из-за разрыва резиновой оболочки дистального конца;

повреждение оптических линз или стекловолокна;

износ тубусов рабочей части и световода;

засорение канала «воздух – вода»;

другие случаи.

Крайне важно вовремя обнаружить разгерметизацию инструмента. Если раствор для дезинфекции или другие жидкости попадут во внутренние полости аппарата, то это неминуемо приведет к более серьезным поломкам, которые потребуют дорогостоящего ремонта эндоскопического оборудования. Если же обнаружить нарушение герметичности вовремя, то это не только защитит пациента от инфицирования, но и позволит отремонтировать эндоскоп быстро и дешево.

Что включает в себя диагностика неисправного инструмента

Если возникли подозрения, что аппарат неисправен и необходим ремонт эндоскопического оборудования, рекомендуется в самое ближайшее время обратиться в сервисную компанию, осуществляющую его обслуживание. При проведении диагностики специалист должен:

Разобрать прибор, все его агрегаты и узлы. Это позволит выявить возможные неисправности и поломки. Определить, каким способом можно исправить обнаруженные дефекты. Подготовить план расходов для проведения ремонта эндоскопического оборудования. Выполнить сборку прибора. Составить дефектную ведомость.

Серьезного ремонта эндоскопического оборудования удастся избежать, если медицинский персонал будет регулярно выполнять осмотр эндоскопа во время проведения дезинфекции. Также рекомендуется периодически осуществлять его техобслуживание. Но доверить это можно только опытным и квалифицированным специалистам.

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