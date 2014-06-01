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      • Организация похорон в Ратомке: этапы процесса

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 16:53
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      Это многоэтапный процесс, в котором достаточно легко запутаться, особенно если он связан с сильными эмоциональными перегрузками. Поэтому важно соблюдать четкую последовательность действий, это позволит избежать ошибок и упростить организацию похорон.

      Сбор документов

      Кладбище

      Грамотное оформление всей необходимой документации – первоочередная задача родственников усопшего. В первую очередь необходимо юридически зафиксировать факт смерти. Для этого вызывают милицию и скорую. Доктора обследуют тело и выдадут соответствующую справку.

      При наличии подозрений на насильственную смерть или неясности причин гибели работники милиции направят тело на проведение вскрытия и экспертизу. Только после этого в морге смогут выдать медицинское свидетельство о смерти.

      Получив эти бумаги далее потребуется обратиться в ЗАГС, для оформления официального свидетельства о смерти. Оно печатается на гербовой бумаге. Там же выдается справка на госпособие на погребение. Выплаты осуществляются в течении полугода, их должны будут перечислить по месту трудоустройства покойного или на органы соцзащиты (если умерший был пенсионером).

      Основные этапы

      Похороны

      После завершения процессов документального оформления гибели начинаются дальнейшие этапы похорон в Ратомке. В их число входят:

      1. Выбор способа и места погребения. При захоронении на кладбище нужно будет заключить специальный договор и оплатить копку могилы. Места на открытых кладбищах предоставляются бесплатно, при предъявлении соответствующей документации. При выборе кремации потребуется заранее выбрать время и оформить место в колумбарии.
      2. Приобретение необходимых вещей. К самым важным относятся гроб, венки, крест, таблички с именем умершего. При необходимости можно заказать памятник из различных материалов и другие дополнительные аксессуары.
      3. Подготовка прощания. Для этого необходимо арендовать зал достаточной площади (при морге или в ритуальном агентстве). Также потребуется подготовка тела (бальзамирование, макияж, одежда). Если покойный был верующим – нужно будет заказать проведение отпевания или других аналогичных ритуалов.
      4. Заказ транспорта. Проще всего арендовать катафалк и транспортные средства для родственников в похоронном бюро.
      5. Организация поминок. Подобные услуги предлагают многие кафе и рестораны, поэтому проблем с оформлением поминок не возникнет.

      Хотя организация похорон – тяжелый и достаточно сложный процесс, его необходимо пройти. Возможно решение юридических и организационных нюансов даже позволит отвлечься от горя утраты. Но если вы не находите в себе силы для решения этих вопросов – обратитесь в ритуальное агентство (https://elz.by/), специалисты которого возьмут все сложности на себя.

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