Организация похорон в Ратомке: этапы процесса

Это многоэтапный процесс, в котором достаточно легко запутаться, особенно если он связан с сильными эмоциональными перегрузками. Поэтому важно соблюдать четкую последовательность действий, это позволит избежать ошибок и упростить организацию похорон.

Сбор документов

Грамотное оформление всей необходимой документации – первоочередная задача родственников усопшего. В первую очередь необходимо юридически зафиксировать факт смерти. Для этого вызывают милицию и скорую. Доктора обследуют тело и выдадут соответствующую справку.

При наличии подозрений на насильственную смерть или неясности причин гибели работники милиции направят тело на проведение вскрытия и экспертизу. Только после этого в морге смогут выдать медицинское свидетельство о смерти.

Получив эти бумаги далее потребуется обратиться в ЗАГС, для оформления официального свидетельства о смерти. Оно печатается на гербовой бумаге. Там же выдается справка на госпособие на погребение. Выплаты осуществляются в течении полугода, их должны будут перечислить по месту трудоустройства покойного или на органы соцзащиты (если умерший был пенсионером).

Основные этапы

После завершения процессов документального оформления гибели начинаются дальнейшие этапы похорон в Ратомке. В их число входят:

Выбор способа и места погребения. При захоронении на кладбище нужно будет заключить специальный договор и оплатить копку могилы. Места на открытых кладбищах предоставляются бесплатно, при предъявлении соответствующей документации. При выборе кремации потребуется заранее выбрать время и оформить место в колумбарии. Приобретение необходимых вещей. К самым важным относятся гроб, венки, крест, таблички с именем умершего. При необходимости можно заказать памятник из различных материалов и другие дополнительные аксессуары. Подготовка прощания. Для этого необходимо арендовать зал достаточной площади (при морге или в ритуальном агентстве). Также потребуется подготовка тела (бальзамирование, макияж, одежда). Если покойный был верующим – нужно будет заказать проведение отпевания или других аналогичных ритуалов. Заказ транспорта. Проще всего арендовать катафалк и транспортные средства для родственников в похоронном бюро. Организация поминок. Подобные услуги предлагают многие кафе и рестораны, поэтому проблем с оформлением поминок не возникнет.

Хотя организация похорон – тяжелый и достаточно сложный процесс, его необходимо пройти. Возможно решение юридических и организационных нюансов даже позволит отвлечься от горя утраты. Но если вы не находите в себе силы для решения этих вопросов – обратитесь в ритуальное агентство (https://elz.by/), специалисты которого возьмут все сложности на себя.

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