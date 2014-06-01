Организация похорон в Ратомке: этапы процесса

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Это многоэтапный процесс, в котором достаточно легко запутаться, особенно если он связан с сильными эмоциональными перегрузками. Поэтому важно соблюдать четкую последовательность действий, это позволит избежать ошибок и упростить организацию похорон.
Грамотное оформление всей необходимой документации – первоочередная задача родственников усопшего. В первую очередь необходимо юридически зафиксировать факт смерти. Для этого вызывают милицию и скорую. Доктора обследуют тело и выдадут соответствующую справку.
При наличии подозрений на насильственную смерть или неясности причин гибели работники милиции направят тело на проведение вскрытия и экспертизу. Только после этого в морге смогут выдать медицинское свидетельство о смерти.
Получив эти бумаги далее потребуется обратиться в ЗАГС, для оформления официального свидетельства о смерти. Оно печатается на гербовой бумаге. Там же выдается справка на госпособие на погребение. Выплаты осуществляются в течении полугода, их должны будут перечислить по месту трудоустройства покойного или на органы соцзащиты (если умерший был пенсионером).
После завершения процессов документального оформления гибели начинаются дальнейшие этапы похорон в Ратомке. В их число входят:
Хотя организация похорон – тяжелый и достаточно сложный процесс, его необходимо пройти. Возможно решение юридических и организационных нюансов даже позволит отвлечься от горя утраты. Но если вы не находите в себе силы для решения этих вопросов – обратитесь в ритуальное агентство (https://elz.by/), специалисты которого возьмут все сложности на себя.