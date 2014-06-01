Описание и принцип работы системы автоматической парковки

Организованные парковки обеспечивают клиентам комфорт и преимущества. Всегда есть места на стоянке, которые не заняты автовладельцами из соседних офисов. Автоматизированные парковки (АП) отвечают современным требованиям, удобны для клиентов и не требуют лишнего обслуживающего персонала. АП можно считать продолжением обслуживаемого пространства основного помещения.

Основные компоненты

В зависимости от количества мест АП может быть оснащена конфигурациями оборудования разной сложности и функционала. Простейшая комплектация стоит около 100 тыс. руб. и включает необходимое оборудование. Сложные решения оптимально организуют размещение и передвижение автомобилей на больших, в том числе многоуровневых стоянках и могут стоить десятки миллионов рублей.

По выбору заказчика авто паркинг комплектуется следующими средствами:

Паркоматы и парковочные терминалы.

Въездные и выездные, 1-2 уровневые стойки.

Системы платного доступа.

Ручные кассы.

Системы платного доступа.

Средства видеоаналитики: распознавание номеров, видеофиксация.

Автоматические шлагбаумы.

Дополнительное оборудование: терминалы предоставления скидок или бесплатного въезда, светофоры на шлагбаум, оборудование для островков безопасности.

Как работает система

По желанию владельца система настраивается наиболее лучшим образом:

Бесплатный или льготный въезд владельцев, сотрудников, постоянных клиентов с распознаванием автомобилей по номерам.

Оплата и выдача билета удобным способом.

Въезд по куар или штрихкодам.

Бесплатные стоянки для такси.

Неблагоприятные условия для работы системы

АП устанавливается на любых площадках, отвечающих общим требованиям к автостоянкам. Климатических ограничений практически нет, системы работают в температурном диапазоне от – 45С до +50С. Оборудование защищено от атмосферных осадков и вандалов. Подготовка проектной документации проводится согласно ГОСТ.

Системы автопарковки разных производителей

Сегодня на российском рынке доступно оборудование от почти 20 разных производителей.

Среди них: Парксити, Парктайм, Штрих М, Квазар и другие. Особенности оборудования от каждого производителя можно уточнить при выборе у специалистов.

Преимущества и недостатки

Недостаток – вложение средств при установке. В дальнейшем АП приносят прибыль за счет экономии на зарплате персоналу, исключения воровства выручки, роста числа клиентов и прибыли точки из-за комфортной организации стоянки.

Все установленные системы обеспечиваются ПО, техподдержкой и гарантией фирмы-установщика.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...