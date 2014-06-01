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      • Описание и принцип работы системы автоматической парковки

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 14:03
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      Организованные парковки обеспечивают клиентам комфорт и преимущества. Всегда есть места на стоянке, которые не заняты автовладельцами из соседних офисов. Автоматизированные парковки (АП) отвечают современным требованиям, удобны для клиентов и не требуют лишнего обслуживающего персонала. АП можно считать продолжением обслуживаемого пространства основного помещения.

      Основные компоненты

      В зависимости от количества мест АП может быть оснащена конфигурациями оборудования разной сложности и функционала. Простейшая комплектация стоит около 100 тыс. руб. и включает необходимое оборудование. Сложные решения оптимально организуют размещение и передвижение автомобилей на больших, в том числе многоуровневых стоянках и могут стоить десятки миллионов рублей.

      По выбору заказчика авто паркинг комплектуется следующими средствами:

      • Паркоматы и парковочные терминалы.
      • Въездные и выездные, 1-2 уровневые стойки.
      • Системы платного доступа.
      • Ручные кассы.
      • Системы платного доступа.
      • Средства видеоаналитики: распознавание номеров, видеофиксация.
      • Автоматические шлагбаумы.

      Дополнительное оборудование: терминалы предоставления скидок или бесплатного въезда, светофоры на шлагбаум, оборудование для островков безопасности.

      Как работает система

      По желанию владельца система настраивается наиболее лучшим образом:

      • Бесплатный или льготный въезд владельцев, сотрудников, постоянных клиентов с распознаванием автомобилей по номерам.
      • Оплата и выдача билета удобным способом.
      • Въезд по куар или штрихкодам.
      • Бесплатные стоянки для такси.

      Неблагоприятные условия для работы системы

      АП устанавливается на любых площадках, отвечающих общим требованиям к автостоянкам. Климатических ограничений практически нет, системы работают в температурном диапазоне от – 45С до +50С. Оборудование защищено от атмосферных осадков и вандалов. Подготовка проектной документации проводится согласно ГОСТ.

      Системы автопарковки разных производителей

      Сегодня на российском рынке доступно оборудование от почти 20 разных производителей.

      Среди них: Парксити, Парктайм, Штрих М, Квазар и другие. Особенности оборудования от каждого производителя можно уточнить при выборе у специалистов.

      Преимущества и недостатки

      Недостаток – вложение средств при установке. В дальнейшем АП приносят прибыль за счет экономии на зарплате персоналу, исключения воровства выручки, роста числа клиентов и прибыли точки из-за комфортной организации стоянки.

      Все установленные системы обеспечиваются ПО, техподдержкой и гарантией фирмы-установщика.

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