Производство конфет – технологии и оборудование

Конфеты – распространенная сладость, пользующаяся неизменной популярностью у населения всех возрастов. Наладить производство конфет не так сложно, если использовать для этого современное оборудование, позволяющее автоматизировать каждый этап выпуска.

Выпускаемые кондитерским производством конфеты представлены многообразием видов и сортов. Это помадные, желейные, кремовые, шоколадные конфеты, карамель, драже и множество других типов, различных по технологии изготовления и используемому оснащению. Виды установок, применяемых для производства конфет, можно посмотреть тут.

Технология выпуска конфет

Существует огромное количество видов конфет, однако технология их производства имеет немало схожих приемов. Принцип выпуска сладостей включает следующие этапы:

Подготовительный. Используемые в производстве компоненты просеивают (процеживают), взвешивают, отмеряют, при необходимости – измельчают.

Получение конфетной массы.

Формовка изделий.

Остывание продукции.

Нанесение глазури/посыпки, украшение.

Упаковка.

Отличия присутствуют в способе производства конфетных масс. Это относится и к оборудованию: например, карамель или ирис делают одни машины, тогда как шоколадную продукцию производят установки иного типа. Разные агрегаты требуются для выпуска изделий с начинкой либо без нее. Изготовление глазированной продукции предполагает использование двух машин: конфетоформующих и глазировочных.

Применяемое оборудование

На крупных кондитерских предприятиях линия конфет, обеспечивающая выпуск изделий любого вида, состоит из следующих установок:

Варочные котлы. Используются для изготовления конфетной массы, топления твердых компонентов смеси.

Тестомесильные агрегаты. Позволяют вымешивать густые массы.

Оборудование для взбивания. Применяется для выпуска кремовой/желейной продукции, начинок для сладостей и т. д.

Формующие машины.

Гильотины, выполняющие нарезку изделий из жгутов.

Устройства по отливке мармелада. Необходимы для изготовления конфет из жидких масс посредством их отливки по формам.

Линия по охлаждению.

Глазировочная установка.

Дражировочный барабан. Используется при выпуске сахарных/шоколадных драже, глазированных сухофруктов.

Линия для упаковки.

Вспомогательные установки.

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