Производство конфет – технологии и оборудование

FreeSMI
Независимый новостной портал
Бесплатно - в Viber
Конфеты – распространенная сладость, пользующаяся неизменной популярностью у населения всех возрастов. Наладить производство конфет не так сложно, если использовать для этого современное оборудование, позволяющее автоматизировать каждый этап выпуска.
Выпускаемые кондитерским производством конфеты представлены многообразием видов и сортов. Это помадные, желейные, кремовые, шоколадные конфеты, карамель, драже и множество других типов, различных по технологии изготовления и используемому оснащению. Виды установок, применяемых для производства конфет, можно посмотреть тут.
Существует огромное количество видов конфет, однако технология их производства имеет немало схожих приемов. Принцип выпуска сладостей включает следующие этапы:
Отличия присутствуют в способе производства конфетных масс. Это относится и к оборудованию: например, карамель или ирис делают одни машины, тогда как шоколадную продукцию производят установки иного типа. Разные агрегаты требуются для выпуска изделий с начинкой либо без нее. Изготовление глазированной продукции предполагает использование двух машин: конфетоформующих и глазировочных.
На крупных кондитерских предприятиях линия конфет, обеспечивающая выпуск изделий любого вида, состоит из следующих установок:
Широкий ассортимент кондитерского оборудования, необходимого для оснащения линий по производству конфет, предлагает приобрести компания СтанГрадъ.