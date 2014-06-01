Защита кузова автомобиля перед холодами

Зимняя эксплуатация автомобиля предполагает постоянное перемещение по дорогам, обработанным реагентами. Они эффективно устраняют наледь, что сокращает вероятность возникновения ДТП. Однако при этом они, попадая на ЛКП кузова, негативно воздействуют на него, что приводит к его помутнению. А в случае наличия открытого металла на участках, где имеются сколы или глубокие царапины происходит активный коррозийный процесс. Он может стать причиной разрушения кузова. Чтобы предотвратить данное явление, водителю необходимо подготовиться к холодному периоду и защитить ЛКП от агрессивного воздействия.

Какие защитные покрытия можно использовать.Защитных составов для кузова существует огромное множество, однако некоторые из них рекомендуется наносить только специалистам в автосервисах. Это оклейка авто виниловой пленкой, обработка полимочевиной, полировка кузова с последующим нанесением многослойной защиты на силикатной или керамической основе («жидкое стекло»). Данные работы качественно могут быть выполнены только специалистами в соответствующих сервисах, например в этом https://стандарт-авто.рф/kuzovnoy-remont-chelyabinsk кузовном сервисе.Для защиты кузова своими руками можно использовать иные составы и средства. Однако необходимо учитывать, что обработка ЛКП займет довольно много времени, поэтому под данную процедуру лучше выделить несколько часов своего времени. Затем потребуется выбрать подходящие составы.

Это могут быть:

средства, в основе которых содержится воск;

полифлоновые, тефлоновые полироли;

силиконовые (кремнийсодержащие) составы.

Самостоятельная обработка кузова



Когда нужна покраска, то https://стандарт-авто.рф/pokraska-avtomobilya-v-chelyabinske это сервис поможет. Прежде, чем приступать к работам, следует подготовить помещение, очистить его от загрязнений и пыли. Также необходима нормальная вентиляция. Оптимальным вариантом является просторный гараж, пол которого увлажняют перед нанесением составов, чтобы не происходило попадание пыли на ЛКП. Также внимание уделяется и спецодежде. Она не должна иметь замков и металлических предметов спереди, иначе ими можно поцарапать кузов. Также потребуется использовать очки. Происходит нанесение защитного слоя в несколько этапов:



Первый этап. Мойка и очистка ЛКП от пыли и имеющихся загрязнений. Она необходима для полного очищения всех имеющихся на поверхности микротрещин, в которых могут остаться грязь и иные приводящие к коррозии вещества. Для мойки используется щелочной шампунь, а также необходимо использовать специальное оборудование – мойку высокого давления. Уделить внимание следует и колесным дискам;



Второй этап. Он включает себя обнаружение глубоких повреждений до металла. Их нужно обезжирить, обработать грунтовкой, и затем замазать лаком или краской с помощью спички, зубочистки. Повреждения с начавшейся коррозией тщательно зачищаются и обрабатываются преобразователем ржавчины. После его засыхания участок промывается и дополнительно очищается, после чего происходит закрашивание дефектов лаком или краской. Мелкие и неглубокие царапины можно обработать восковым карандашом;



После выполнения всех работ кузов полируется с помощью полировочной машины с применением тефлоновых, восковых или силиконовых составов. Необходимо это для сглаживания краев царапин, их выравнивания, для исключения задержки жидкости.



В завершении происходит нанесение консервирующего состава, и после этого работы по защите кузова можно считать завершенными.