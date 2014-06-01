Как поступить в МГЛУ

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Проявляющие интерес к иностранному языку учащиеся школ Беларуси мечтают о поступлении в бывший иняз. Лингвистический университет в Минске котируется очень высоко среди вузов страны. Постараемся рассказать о специфике поступления в МГЛУ, а также о самом интересном из жизни студентов.
История высшего учебного заведения, осуществляющего языковую подготовку в сфере иностранных языков, берет отсчет с 1 сентября 1948 года. В первый год существования набор студентов дневного отделения предусматривал 364 человека. Чем же примечателен данный вуз?
Реорганизованный с 1993 года вуз, получивший статус университета, ведет обучение студентов на различных факультетах. Среди них: факультеты английского языка, немецкого языка, переводческий, романских языков, китайского и культуры, международных коммуникаций.
МГЛУ дает шанс многим желающим обучаться заочно. Для этого вуз предусматривает наличие заочного отделения по широкому спектру специальностей.
Поступление в университет осуществляется на базе среднего, среднего специального или начального профессионального образования. Абитуриентам предлагается пройти испытания в форме ЦТ по трем предметам: один из языков (русский или белорусский на выбор), история Беларуси и сам иностранный язык, изучаемый в школе. Помочь в этом могут курсы подготовки к цт.
Анализ результатов поступления последних лет свидетельствует о том, что самые высокие проходные баллы требуются для прохождения на переводческий факультет, а также на специальность «Английский язык и второй иностранный язык со специализацией». Пользуется спросом у поступающих и факультет китайского языка и культуры. Традиционно низкие баллы на бюджетное обучение предусмотрены на факультете немецкого языка и факультете романских языков. Выпускники могут воспользоваться и платной системой обучения. В приоритете у них оказываются те же специальности.
Учеба в вузе требует от студентов максимального объема усилий. В перечне предметов для изучения стоят: фонетика, грамматика, практика письменной и устной речи, языкознание, аудирование и многие другие предметы. Помимо учебы вуз предоставляет различные секции: танцы, хор, тхэквандо и др. Выпускники МГЛУ советуют готовиться к поступлению на протяжении нескольких лет обучения в школе.