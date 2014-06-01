Как поступить в МГЛУ

Проявляющие интерес к иностранному языку учащиеся школ Беларуси мечтают о поступлении в бывший иняз. Лингвистический университет в Минске котируется очень высоко среди вузов страны. Постараемся рассказать о специфике поступления в МГЛУ, а также о самом интересном из жизни студентов.

МГЛУ – это…

История высшего учебного заведения, осуществляющего языковую подготовку в сфере иностранных языков, берет отсчет с 1 сентября 1948 года. В первый год существования набор студентов дневного отделения предусматривал 364 человека. Чем же примечателен данный вуз?

Подготовка ведется по 22 иностранным языкам.

В вузе обучаются учащиеся многих стран мира.

На протяжении всего периода существования учебное заведение подготовило более 25 тысяч учителей и преподавателей иностранных языков, более 2 500 переводчиков.

Процент обучающихся представительниц прекрасного пола заметно выше.

Студенты имеют возможность овладеть широким спектром специальностей: лингвист, переводчик; лингвист, преподаватель двух иностранных языков; переводчик-референт; специалист по международным коммуникациям.

Реорганизованный с 1993 года вуз, получивший статус университета, ведет обучение студентов на различных факультетах. Среди них: факультеты английского языка, немецкого языка, переводческий, романских языков, китайского и культуры, международных коммуникаций.

МГЛУ дает шанс многим желающим обучаться заочно. Для этого вуз предусматривает наличие заочного отделения по широкому спектру специальностей.

Иностранный язык (конкретный). Дошкольное образование со специализацией «Иностранный язык». Начальное образование со специализацией «Иностранный язык». Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности. Документоведение и документационное обеспечение управления.

Условия поступления

Поступление в университет осуществляется на базе среднего, среднего специального или начального профессионального образования. Абитуриентам предлагается пройти испытания в форме ЦТ по трем предметам: один из языков (русский или белорусский на выбор), история Беларуси и сам иностранный язык, изучаемый в школе. Помочь в этом могут курсы подготовки к цт.

Анализ результатов поступления последних лет свидетельствует о том, что самые высокие проходные баллы требуются для прохождения на переводческий факультет, а также на специальность «Английский язык и второй иностранный язык со специализацией». Пользуется спросом у поступающих и факультет китайского языка и культуры. Традиционно низкие баллы на бюджетное обучение предусмотрены на факультете немецкого языка и факультете романских языков. Выпускники могут воспользоваться и платной системой обучения. В приоритете у них оказываются те же специальности.

Учеба в вузе требует от студентов максимального объема усилий. В перечне предметов для изучения стоят: фонетика, грамматика, практика письменной и устной речи, языкознание, аудирование и многие другие предметы. Помимо учебы вуз предоставляет различные секции: танцы, хор, тхэквандо и др. Выпускники МГЛУ советуют готовиться к поступлению на протяжении нескольких лет обучения в школе.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...