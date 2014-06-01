Оформление путевых листов автомобиля

Сегодня многим компаниям нужны услуги типографии, причём, даже если эти компании не имеют никакого отношения к рекламным и маркетинговым агентствам. Например, в ряде случаев компании, которые занимаются логистикой, также обращаются в типографии, чтобы получить определённую печатную продукцию по приемлемым ценам. Например, такой продукцией могут служить определённые бланки, книги учётов и так далее. В любом случае, получается, что гораздо выгоднее заказывать такого рода продукцию у тех компания, которые сразу занимаются печатью и поставкой полиграфии. Конечно, можно заказывать по оптовым ценам у компаний, которые занимаются именно изготовлением различной продукции для поставок в магазины. Но, если вы обращаетесь напрямую в полиграфию, вас могут ждать ещё более приятные расценки.

Почему путевые листы лучше всего заказывать у компании, которые занимаются полиграфической продукцией?

Например, многие логистические компании сегодня используют путевые листы, которые будут служить в качестве отчётности для автомобиля и транспортных средств, которые есть в автопарке. Таким образом, водители, экспедиторы и отчитываются перед своим начальством относительно графика передвижения, а также всей выполненной работы на маршруте. Такие вот листы являются настоящим документом, а, поскольку водители возят какую-то продукцию постоянно, в таком случае нужно большое количество данного расходного материала. В итоге, получается, что не только рекламные и маркетинговые агентства используют такие вот листы в своей работе и пользуются услугами типографии. Логистические, почтовые сервисы компаний также часто нуждаются в расходников, которые можно заказывать в типографиях. При этом обращайте внимание на то, что сегодня среди популярной продукции могут выступать такие вот позиции:

Различные книги учёта доходов и книги по прочим видам отчётности. Журналы, каталоги, книги учета посетителей и так далее. Различные фирменные и стандартизированные бланки. Виды продукции, которая является расходным материалом. Например, это могут быть чековые книжки, отрывные листы и так далее.

Если вам нужны любые виды полиграфической продукции, лучше сразу всего напрямую обращаться в типографию вроде компании Ксен-Ри, которая занимается производством под заказ, а также отправкой готовых видов продукции напрямую заказчикам. Таким образом, получается существенно сэкономить. По факту, можно начать сотрудничать напрямую с производителем.

Если есть любые вопросы относительно стандартов, а также поставок по определённым запросам, всегда можно обратиться к менеджеру компании. При этом для оптовых клиентов существуют особые условия, которые могут предполагать наличие скидок, участие в различных акциях и так далее. В любом случае сотрудничество напрямую с типографией означает куда более низкие расценки на все виды полиграфии.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...