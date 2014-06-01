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      • Окна в доме: виды и функции

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:44
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      Классификация окон выполняется по нескольким признакам. Каждый фактор влияет на их цену, условия применения и внешний вид. В данной статье будет подробно рассмотрено несколько видов окон.

      Отличие в профиле

      Строение профиля играет одну из основных ролей в цене и эксплуатационных параметрах окна. В качестве главного материала выступает ПВХ. Он производится методом расплава материала и выпрессовывания окна ПВХ сложно конфигурации. Потом внутрь вставляется профилированный трубный прокат с квадратом в сечении и выполняется запаивание.

      Итог процесса - брус прямоугольной формы, внутри которого может размещаться от 3 до 7 продольных изолированных полостей. Благодаря этому удается достичь эффекта теплоизоляции, не характерной ПВХ в его первоначальном виде.

      Ответ на вопрос: какие существуют пластиковые окна, учитывая разницу в профиле, будет звучать таким образом:

      • Трех- или четырехкамерные - применяются согласно принципу «тепло-тепло», «холод-холод».
      • Пятикамерные - самые популярные для умеренного климата.
      • Шести- и семикамерные значительного эффекта в теплоизоляции не дают, но характеризуются высокой стоимостью и массой. Намного разумнее установить пятикамерный профиль, обладающий более широким стеклопакетом.

      Классификация в зависимости от разновидности стеклопакетов

      Типы пластиковых окон, различающихся по виду стеклопакета, считаются наиболее распространенными. Деление в этом случае выполняется по нескольким критериям: числу камер, виду закачиваемого между стеклами газа, многофункциональному предназначению.

      Количество камер

      Смысл стеклопакета состоит в надежно соединенных, при этом не соприкасающихся листах стекла, размещенных параллельно, на расстоянии до 3 см. (точное расстояние зависит от конструктивных характеристик окна) друг от друга.

      Однокамерные стеклопакеты представляют собой наиболее простое и дешевое решение. Их монтаж в большинстве случаев выполняется в нежилых зданиях. Приобрести окна любого вида можно на сайте https://oknavminske.by/.

      Двухкамерные - самое часто используемое решение, применяемое в жилом секторе. Характеризуются большим показателем коэффициента тепло- и звукоизоляции. Соответственно, стоимость на подобные модели намного выше.

      Трехкамерные - в условиях умеренного климата практически не применяются. Востребованы в северных широтах. Благодаря увеличению массы стеклопакетов в них монтируется более мощная фурнитура, усиленный профиль, что влияет на стоимость изделия.

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