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      • Виды автоматизированных систем управления

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 14:24
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      Автоматизация кафе и ресторанов – способ упростить решение многих задач, с которыми сталкиваются в процессе управления. Система способна контролировать одновременно несколько направлений и координировать их действия.

      Причины внедрения автоматизации

      Виды систем автоматизированного управления решают две основанные задачи:

      • повышение уровня качества обслуживания клиентов;
      • упрощение контроля касательно движения товарно-материальных ценностей.

      Результатом становится формирование полной картины происходящего перед глазами руководителя.

      Уровни автоматизации

      Аппаратно-программные комплексы включают системы:

      • обслуживания клиентов;
      • приготовления блюд;
      • ведение бухгалтерской и финансовой отчетности;
      • ведение складского учета;
      • ведение документации в рамках партнерства с третьими лицами (поставщиками).

      Соединение в единое целое всех процессов помогает также выполнять отдельные задачи (например, планировать покупки и затраты).

      Надо отметить еще один фактор: автоматизация не предполагает исключение участия человека в решении тех или иных задач. Из зоны ответственности людей уходят типовые и массовые операции.

      Типы автоматических систем

      Предполагается три типа автоматизированных систем в зависимости от направления работы:

      • административный;
      • производственный;
      • клиентский.

      Административное направление касается работы с документами (договора, кадровая документация), ведется работа с отчетностью, ценами и распределением сырья.

      Производственное направление - кухня - отслеживание исполнения заказов и расходования материальных средств.

      Клиентское направление автоматизации предполагает систему внесения заказов в систему и оплату заказа.

      Категории автоматизированных систем

      Приобретение того или иного оборудования предполагает разделение условно на три группы по критериям:

      • сбор и обработка входящих сведений;
      • формирования базы данных по эффективности деятельности отдельных сотрудников;
      • формирование отчетности.

      Если говорить о механике функционирования, то предлагаются следующие виды систем автоматизированного управления:

      • серверные системы;
      • облачные системы.

      Серверные системы основаны на использовании мощностей собственных компьютеров, что защищает от сбоев при потере интернета;

      Облачные системы используют ресурсы поставщика, с учетом постоянных обновлений считается более надежной. Однако, работает при наличии надежного интернета. Все системы имеют в составе принтеры и терминалы.

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