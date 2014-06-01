Виды автоматизированных систем управления

Автоматизация кафе и ресторанов – способ упростить решение многих задач, с которыми сталкиваются в процессе управления. Система способна контролировать одновременно несколько направлений и координировать их действия.

Причины внедрения автоматизации

Виды систем автоматизированного управления решают две основанные задачи:

повышение уровня качества обслуживания клиентов;

упрощение контроля касательно движения товарно-материальных ценностей.

Результатом становится формирование полной картины происходящего перед глазами руководителя.

Уровни автоматизации

Аппаратно-программные комплексы включают системы:

обслуживания клиентов;

приготовления блюд;

ведение бухгалтерской и финансовой отчетности;

ведение складского учета;

ведение документации в рамках партнерства с третьими лицами (поставщиками).

Соединение в единое целое всех процессов помогает также выполнять отдельные задачи (например, планировать покупки и затраты).

Надо отметить еще один фактор: автоматизация не предполагает исключение участия человека в решении тех или иных задач. Из зоны ответственности людей уходят типовые и массовые операции.

Типы автоматических систем

Предполагается три типа автоматизированных систем в зависимости от направления работы:

административный;

производственный;

клиентский.

Административное направление касается работы с документами (договора, кадровая документация), ведется работа с отчетностью, ценами и распределением сырья.

Производственное направление - кухня - отслеживание исполнения заказов и расходования материальных средств.

Клиентское направление автоматизации предполагает систему внесения заказов в систему и оплату заказа.

Категории автоматизированных систем

Приобретение того или иного оборудования предполагает разделение условно на три группы по критериям:

сбор и обработка входящих сведений;

формирования базы данных по эффективности деятельности отдельных сотрудников;

формирование отчетности.

Если говорить о механике функционирования, то предлагаются следующие виды систем автоматизированного управления:

серверные системы;

облачные системы.

Серверные системы основаны на использовании мощностей собственных компьютеров, что защищает от сбоев при потере интернета;

Облачные системы используют ресурсы поставщика, с учетом постоянных обновлений считается более надежной. Однако, работает при наличии надежного интернета. Все системы имеют в составе принтеры и терминалы.

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