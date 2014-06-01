Виды автоматизированных систем управления

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Автоматизация кафе и ресторанов – способ упростить решение многих задач, с которыми сталкиваются в процессе управления. Система способна контролировать одновременно несколько направлений и координировать их действия.
Виды систем автоматизированного управления решают две основанные задачи:
Результатом становится формирование полной картины происходящего перед глазами руководителя.
Аппаратно-программные комплексы включают системы:
Соединение в единое целое всех процессов помогает также выполнять отдельные задачи (например, планировать покупки и затраты).
Надо отметить еще один фактор: автоматизация не предполагает исключение участия человека в решении тех или иных задач. Из зоны ответственности людей уходят типовые и массовые операции.
Предполагается три типа автоматизированных систем в зависимости от направления работы:
Административное направление касается работы с документами (договора, кадровая документация), ведется работа с отчетностью, ценами и распределением сырья.
Производственное направление - кухня - отслеживание исполнения заказов и расходования материальных средств.
Клиентское направление автоматизации предполагает систему внесения заказов в систему и оплату заказа.
Приобретение того или иного оборудования предполагает разделение условно на три группы по критериям:
Если говорить о механике функционирования, то предлагаются следующие виды систем автоматизированного управления:
Серверные системы основаны на использовании мощностей собственных компьютеров, что защищает от сбоев при потере интернета;
Облачные системы используют ресурсы поставщика, с учетом постоянных обновлений считается более надежной. Однако, работает при наличии надежного интернета. Все системы имеют в составе принтеры и терминалы.