Аргонодуговая сварка нержавейки и ее особенности

Нержавеющая сталь – довольно привередливый и сложный материал, выполнение сварочных работ которого требует определенных умений. Для этих целей применяется аргонодуговая сварка нержавейки, с помощью которой получаются качественные и надежные соединения деталей. Но эта технология не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Чтобы произвести сварку, необходимо обладать не только необходимым оборудованием, но и навыками.

Основная информация, которой необходимо обладать для осуществления аргонной сварки нержавейки

Нержавеющая сталь обладает отменными характеристиками, которые позволяют противостоять коррозии.

К основным свойствам нержавеющей стали относят:

1. Теплопроводность. Она в несколько раз ниже, нежели у низкоуглеродистой стали. Отток тепла происходит медленно, из-за чего рабочая зона может перегреться. Поэтому сила сварочного тока должна быть на 20% меньше, нежели при работе с другими сталями.

2. Высокий коэффициент линейного расширения. Это говорит о том, что при нагреве изменение длины будет значительной, а это может привести к деформациям и даже трещинам. Для этого сварщик аргонодуговой сварки делает достаточно большие зазоры между соединительными деталями, особенно если они довольно габаритные.

3. Высокое удельное сопротивление. Из-за этого стержень электрода нагревается. При этом необходимо учитывать, что для длинных электродов нужно использовать длинный шов, а для коротких – короткий.

Одной из особенностей нержавеющего материала является то, что он устойчив к коррозии и не теряет своих свойств даже при температуре +500 градусов.

Какое оборудование используется для осуществления аргонодуговой сварки нержавейки?

Для осуществления аргонодуговой сварки нержавейки необходимо использовать:

· сварочный инвертор, который является источником питания сварочной дуги, выбирать его необходимо, исходя из объема металла;

· осциллятор – прибор, который стабилизирует сварочную дугу;

· горелку и токопроводящий узел, который включает в себя форсунку и горелку;

· неплавящиеся электроды, выбор которых зависит шва, а также свойства материала;

· аргон или его другие смеси, содержащие другие газы;

· присадочную проволоку, которую подбирают в зависимости от марки металла;

· специальную одежду (перчатки, очки, робу), чтобы обезопасить себя во время выполнения работы;

· вещества для обработки нержавейки, сюда входит обезжириватель, а также щетка.

Перед тем, как приступить к выполнению работы, сварщику аргонодуговой сварки необходимо надеть спецодежду и обработать материал, сварка которого будет осуществляться. Во время выполнения работы рекомендуется придерживаться всех правил безопасности.

К тому же, когда специалист приближается к окончанию шва, необходимо снизить величину тока, чтобы хорошо «запечатать» торцы. Также стоит избегать резкого отрыва дуги. Это необходимо для повышения защиты горячего шва.

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