Зимний жилет из верблюжьей шерсти - в чем особенности?

В зимний период вас часто одолевают сквозняки и низкая температура на улице. В этой ситуации хорошо помогают жилеты из шерсти. Они легкие и теплые. Надежно защищают от непогоды. В статье расскажем, чем хорош верблюжий жилет, как выбрать и как ухаживать за ним.

Особенности шерстяной безрукавки

Жилет из верблюжьей шерсти может быть выполнен в различных техниках. Их можно посмотреть тут. Производители выпускают жилеты:

из валяной шерсти;

вязанные из тонкой пряжи;

сочетание болоньевой ткани и шерстяной подстежки внутри.

Верблюд обладает прекрасным шерстяным покровом. Люди издавна используют шерсть животного для изготовления теплых вещей. И такая популярность неспроста. Верблюд способен выдерживать сильные перепады температуры. Он не испытывает дискомфорта как в жару, так и в холод.

Густой мягкий подшерсток и прочный основой волос позволяют создавать теплую и износоустойчивую одежду. В таких вещах человек не испытывает жары, сохраняет свое тепло и защищен от непогоды.

Разновидности жилетов

Шерстяная безрукавка выполняется в разных техниках. Для изготовления шерстяной жилетки могут используют валяную шерсть. Для этого шерсть животного вычесывают, очищают и сваливают.

Полученное полотно раскраивают и сшивают в изделие. Кайма жилета обрабатывается текстильной тесьмой. Благодаря низкой теплопроводности натуральной шерсти, сохраняется собственная температура тела человека. А внешние температуры не проникают через шерстное полотно. Так вы можете сохранить ценное сухое тепло и не замерзнуть на морозе.

Жилетка может быть выполнена в виде традиционной вязаной безрукавки. Нить содержит натуральную пряжу. Обладает всеми природными качествами натуральной верблюжьей шерсти. В таких моделях тепло и уютно.

Производители изготавливают и современные модели в смешанных техниках. Удобны жилеты, которые имеют внешний вид обычной болоньевой безрукавки. А внутри они утеплены подкладкой из верблюжьей шерсти.

Такие жилеты легкие, теплые и универсальные. Их хорошо носить как на природе, так и гуляя по улицам города. Расцветки совершенно разные. Все зависит от ваших предпочтений. Женский вариант жилета пользуется спросом у любительниц длительных прогулок с детьми.

Уход за изделиями

Вязаные жилеты из натуральной пряжи нужно стирать в теплой воде, с мягкими моющими средствами. Не выкручивать, не выжимать с силой. Сушить в горизонтальном положении.

Жилеты из валяной шерсти также стирают в прохладной мыльной воде. Допустима только ручная стирка. Деликатная сушка в разложенном состоянии. При таком подходе изделие прослужит вам долгое время.

Безрукавки из болоньевой ткани с шерстяной подкладкой также лучше стирать вручную либо в облегченном машинном режиме. Удобно, если подстежку можно снять. Тогда каждую из деталей стирают исходя из их особенностей. Болоньевую часть стирают как обычные вещи. Подкладку чистят с особенностями, которые необходимы для натуральных шерстяных изделий.

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