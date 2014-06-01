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      • Зимний жилет из верблюжьей шерсти - в чем особенности?

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 16:22
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      В зимний период вас часто одолевают сквозняки и низкая температура на улице. В этой ситуации хорошо помогают жилеты из шерсти. Они легкие и теплые. Надежно защищают от непогоды. В статье расскажем, чем хорош верблюжий жилет, как выбрать и как ухаживать за ним.

      Особенности шерстяной безрукавки

      Жилет из верблюжьей шерсти может быть выполнен в различных техниках. Их можно посмотреть тут. Производители выпускают жилеты:

      • из валяной шерсти;
      • вязанные из тонкой пряжи;
      • сочетание болоньевой ткани и шерстяной подстежки внутри.

      Верблюд обладает прекрасным шерстяным покровом. Люди издавна используют шерсть животного для изготовления теплых вещей. И такая популярность неспроста. Верблюд способен выдерживать сильные перепады температуры. Он не испытывает дискомфорта как в жару, так и в холод.

      Густой мягкий подшерсток и прочный основой волос позволяют создавать теплую и износоустойчивую одежду. В таких вещах человек не испытывает жары, сохраняет свое тепло и защищен от непогоды.

      Разновидности жилетов

      Шерстяная безрукавка выполняется в разных техниках. Для изготовления шерстяной жилетки могут используют валяную шерсть. Для этого шерсть животного вычесывают, очищают и сваливают.

      Полученное полотно раскраивают и сшивают в изделие. Кайма жилета обрабатывается текстильной тесьмой. Благодаря низкой теплопроводности натуральной шерсти, сохраняется собственная температура тела человека. А внешние температуры не проникают через шерстное полотно. Так вы можете сохранить ценное сухое тепло и не замерзнуть на морозе.

      Жилетка может быть выполнена в виде традиционной вязаной безрукавки. Нить содержит натуральную пряжу. Обладает всеми природными качествами натуральной верблюжьей шерсти. В таких моделях тепло и уютно.

      Производители изготавливают и современные модели в смешанных техниках. Удобны жилеты, которые имеют внешний вид обычной болоньевой безрукавки. А внутри они утеплены подкладкой из верблюжьей шерсти.

      Такие жилеты легкие, теплые и универсальные. Их хорошо носить как на природе, так и гуляя по улицам города. Расцветки совершенно разные. Все зависит от ваших предпочтений. Женский вариант жилета пользуется спросом у любительниц длительных прогулок с детьми.

      Уход за изделиями

      Вязаные жилеты из натуральной пряжи нужно стирать в теплой воде, с мягкими моющими средствами. Не выкручивать, не выжимать с силой. Сушить в горизонтальном положении.

      Жилеты из валяной шерсти также стирают в прохладной мыльной воде. Допустима только ручная стирка. Деликатная сушка в разложенном состоянии. При таком подходе изделие прослужит вам долгое время.

      Безрукавки из болоньевой ткани с шерстяной подкладкой также лучше стирать вручную либо в облегченном машинном режиме. Удобно, если подстежку можно снять. Тогда каждую из деталей стирают исходя из их особенностей. Болоньевую часть стирают как обычные вещи. Подкладку чистят с особенностями, которые необходимы для натуральных шерстяных изделий.


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