Каким нормам должна соответствовать наружная светотехника большегрузов?

Наружное освещение — фары дальнего света на грузовик, габаритные огни, указатели поворота и другая светотехника — обеспечивает удобное вождение в условиях ограниченной видимости и безопасность движения. Для этого оно должно соответствовать определенным нормам, за нарушение которых водителю может грозить административная ответственность. Избежать этого становится все сложнее, этому есть несколько объяснений. Дело в том, что устаревшая оптика не соответствует современным реалиям, поэтому собственники авто решаются на переоборудование. Однако российское законодательство устанавливает, что автомобильное освещение должно соответствовать конструкции ТС и требованиям ГОСТ. Чтобы избежать штрафов, приведем основные нормы для автооптики.

Головное освещение

Этот тип наружного освещения может испускать свет только селективно желтого или белого цвета, применение любых других цветов в этом случае строго запрещено, при этом сила дальнего света не должна превышать 225 000 кд. Этот параметр для каждой фары измеряют в двух частях пучка света — в секторе 52 градуса от левой стороны и по оптической оси свечения.

Фонарь заднего хода

Если большегрузный автотранспорт выпущен до 1986 года, то его конструкция не отвечает современным нормам. В этом случае поможет установка дополнительного фонаря заднего хода с белым цветом свечения, крайне важно устанавливать такую светотехнику на высоте 0,25-1,5 метра. С приобретением такой светотехники проблем не возникнет, оформить покупку можно на сайте https://balteurotechnic.ru или на других виртуальных площадках.

Габаритные огни

Цвет обозначающих контуры автомобиля огней варьируется в зависимости от места установки. Спереди он белый, а сзади — красный. Такая светотехника обязательна к использованию на всех грузовиках и прицепах длиной свыше 1,6 м. На грузовом автотранспорте меньшей длины могут быть установлены только задние огни. При установке габаритных огней учитывается и ширина ТС. Например, если ширина автобуса превышает 2,1 метра, то для обеспечения его видимости на дороге требуется обязательная установка дополнительных габаритных огней наверху кузова.

Поворотные огни

Эти элементы наружного освещения должны устанавливаться попарно — спереди и сзади ТС, правда, существуют и исключения. На грузовом автотранспорте длиной свыше 6 метров обязательна установка вспомогательных поворотников по бокам.

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