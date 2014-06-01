Снятие защитной пленки с пластикового окна

Раму нового пластикового окна всегда покрывают защитной пленкой, чтобы оградить ее от различных мелких повреждений при транспортировке и установке. Часто после установки мастера ее не снимают. Почему они ее оставляют и как снять пленку самому?

Производители рекомендуют снимать защиту в течение десяти дней, а лучше еще раньше. Если не сделать это в отведенный срок, пленка твердеет, становится хрупкой и мертвой хваткой держится за пластик. Снять ее в таком случае без повреждений окна довольно сложно, но возможно. Существует несколько способов удаления старой пленочной защиты с минимальными повреждениями рамы пластикового окна. Опишем некоторые из них.

1. Горячий воздух. Можно взять обычный домашний фен для сушки волос. Но еще лучше использовать строительный фен, в котором температура нагрева выше. Затем следует прогреть часть пленки и медленно ее снять. Главное не спешить! Материал хрупкий и легко рвется. Необходимо греть до размягчения клея и действовать осторожно. После снятия на раме останется тонкий слой клея, но он без проблем вытирается растворителем.

2. Уайт-спирит. Способ довольно медленный и трудоемкий, но зато с его помощью 100% можно удалить засохшую защитку. Из минусов: резкий запах растворителя, которым дышать приходится достаточно долго. Но только уайт-спирит способен хорошо растворять клей, позволяя легко и без обрывов снимать пленку. Необходимо смочить тряпку уайт-спиритом, отогнуть не широкий, но длинный участок пленки и легонько протирать стык пленочной защиты с рамой по всей длине, постепенно оттягивая ее второй рукой от рамы. Главное не прилагать особых усилий. Старый клей растворяется медленно, а эластичный материал может не выдержать излишне сильного натяжения.

3. Скребок или металлическая сетка. Этот способ позволит избежать повреждений пластика, только если прошло немного времени, а клей и пленка еще не успели сильно засохнуть. Воспользуйтесь специальным пластиковым скребком. Он продается для работ с керамическими плитами. Оставшийся тонкий слой клея вытирайте тряпкой, смоченной в акриловом растворителе. Чтобы ускорить процесс, можно смочить поверхность горячим мыльным раствором. Для его приготовления разведите жидкость для мытья посуды в горячей воде. Температура сделают пленку более мягкой, а мыло немного растворит клей.

4. Старое пленочное покрытие можно попробовать снять металлической сеткой для мытья посуды. Однако нужно понимать, что на пластике однозначно останутся следы.

5. Ластик или школьная резинка. Этот способ позволяет снять мелкие кусочки старой пленки, которые намертво прилипли к окну. Нужно просто долго и с усилием тереть по кусочку, отклеивая его все больше и больше то с одной, то с другой стороны. Способ долгий и подходит только для небольших участков, но отлично работает.

Компания Окна-Свет советует вовремя очищать пластиковые рамы, чтобы потом не искать наиболее надежный способ снятия пленки.

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