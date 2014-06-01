В чем отличие стационарных и портативных газоанализаторов?

Газоанализатор является особым прибором, предназначенным для быстрого и точного определения количественного и качественного состава газовых смесей.

Говоря простым языком, устройство сигнализирует о наличие опасности при превышении допустимой концентрации содержания опасных и токсичных газов в воздухе. Принцип действия современных моделей основан на электрохимическом либо оптическом анализе.

Существуют различные виды измерительной техники. Мы более подробно расскажем о самых востребованных приборах: стационарных и портативных.

Стационарные газоанализаторы

Данные устройства – это, прежде всего, программно-технические комплексы, с помощью которых можно выполнять беспрерывную диагностику по количественным и качественным признакам газовой среды.

В отличие от портативных моделей, стационарные работают в «режиме реального времени», отслеживая все токсичные вещества, используемые на производстве.

Говоря об области применения этих анализаторов, то чаще всего они используются на:

пищевых комбинатах;

заправочных станциях;

нефтехимических предприятиях;

машиностроительных заводах;

в области производства фармацевтических препаратов.

Портативные газоанализаторы

Основная функциях таких измерительных устройств в диагностике состава газовых смесей и их концентрации. На каждом современном производстве опытный инженер всегда использует в своей повседневной работе именно портативные модели. Еще бы, ведь это так удобно, легко и быстро: в любой момент можно мгновенно выполнить необходимый анализ.

К примеру, прибор может легко определить качество кислорода, подаваемого в камеру, где плавятся металлы. Низкокачественное вещество плохо горит, что не допускается по техническим нормативам.

Основные сферы применения данных анализаторов:

химическая промышленность;

судостроение;

горная добыча;

фармацевтика;

судостроение;

пищевые производства;

авиастроение;

заправочные станции;

приборостроение и прочее.

Удобство и простота в использовании делают устройство незаменимым элементом функционирования всего предприятия.

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ООО «Нефтегазинвест» представляет портативные и стационарные газоанализаторы, отличающиеся высоким качеством и выгодной стоимостью. Подробнее о моделях, их характеристиках и цене можно узнать на нашем сайте, перейдя по ссылкам, указанным выше.

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