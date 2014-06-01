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      • В чем отличие стационарных и портативных газоанализаторов?

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 09:11
      (голосов: 2)

      Газоанализатор является особым прибором, предназначенным для быстрого и точного определения количественного и качественного состава газовых смесей.

      Говоря простым языком, устройство сигнализирует о наличие опасности при превышении допустимой концентрации содержания опасных и токсичных газов в воздухе. Принцип действия современных моделей основан на электрохимическом либо оптическом анализе.

      Существуют различные виды измерительной техники. Мы более подробно расскажем о самых востребованных приборах: стационарных и портативных.

      Стационарные газоанализаторы

      Данные устройства – это, прежде всего, программно-технические комплексы, с помощью которых можно выполнять беспрерывную диагностику по количественным и качественным признакам газовой среды.

      В отличие от портативных моделей, стационарные работают в «режиме реального времени», отслеживая все токсичные вещества, используемые на производстве.

      Говоря об области применения этих анализаторов, то чаще всего они используются на:

      • пищевых комбинатах;
      • заправочных станциях;
      • нефтехимических предприятиях;
      • машиностроительных заводах;
      • в области производства фармацевтических препаратов.

      Портативные газоанализаторы

      Основная функциях таких измерительных устройств в диагностике состава газовых смесей и их концентрации. На каждом современном производстве опытный инженер всегда использует в своей повседневной работе именно портативные модели. Еще бы, ведь это так удобно, легко и быстро: в любой момент можно мгновенно выполнить необходимый анализ.

      К примеру, прибор может легко определить качество кислорода, подаваемого в камеру, где плавятся металлы. Низкокачественное вещество плохо горит, что не допускается по техническим нормативам.

      Основные сферы применения данных анализаторов:

      • химическая промышленность;
      • судостроение;
      • горная добыча;
      • фармацевтика;
      • судостроение;
      • пищевые производства;
      • авиастроение;
      • заправочные станции;
      • приборостроение и прочее.

      Удобство и простота в использовании делают устройство незаменимым элементом функционирования всего предприятия.

      Где приобрести технику?

      ООО «Нефтегазинвест» представляет портативные и стационарные газоанализаторы, отличающиеся высоким качеством и выгодной стоимостью. Подробнее о моделях, их характеристиках и цене можно узнать на нашем сайте, перейдя по ссылкам, указанным выше.

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