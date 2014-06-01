Выбираем аксессуары для смартфонов

Современным дорогим смартфоном в наше время тяжело кого-то удивить. Но порой функциональная составляющая некоторых смартфонов оставляет желать лучшего, что заставляет пользователей продавать старые телефоны и покупать более новые. Но если прикупить для собственного смартфона профильные аксессуары, то старый смартфон будет работать практически также как и новый. Важно подобрать действительно нужные аксессуары, широко представленные на отечественном рынке.

Защитная пленка

Экранная часть у большей части моделей телефонных аппаратов способна оказаться крайне слабой. И если телефон вдруг упадет на землю, то в 90% он повредит экран. Полная замена старого экрана на новый может стоить до $30, но если купить для телефона дополнительную полимерную пленку, то она сможет в полной мере защитить экран.

Чехол для телефона

Если не имеется полимерной пленки, то вполне для смартфона можно докупить специальный чехол, который в наше время может изготавливаться из совершенно разных материалов. Самыми прочными можно посчитать пластиковые чехлы, часто имеющие с задней части кольцо – стоит его активировать, как телефон можно устанавливать на твердую поверхность. Но чехлы из бамбука, дерева или силикона также посчитаются оптимальным решением – стоят недорого и также неплохо защищают экранную и корпусную часть телефона от сильных падений. Выбрать чехол для телефона можно по модели устройства.

Магнитная подставка

Магнитная подставка для телефона также скажется крайне полезной для многих пользователей. Мощный магнит притянет корпусную часть телефонного аппарата и одновременным образом подзарядит его батарейный блок. При этом телефон можно крутить в любом направлении, что также прибавит комфорта в плане эксплуатации.

Прочие аксессуары

Вообще, на сегодняшний день, существует огромное множество различных приспособлений и устройств защищающих и дополняющих ваш смартфон или планшет. Причем диапазон цен весьма разный. Любой человек, с любым достатком может найти себе достойный аксессуар, чтобы его техника проработала как можно дольше и продуктивнее. Кстати, отдельно стоит упомянуть аксессуары для техники Apple. Сама компания производит множество оригинальных и функциональных чехлов, переходников и держателей. Если оригиналы вам не по карману, то смело можете выбрать китайские аналоги. Зачастую они ничем не уступают по качеству.

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