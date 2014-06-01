Уникальная методика созданий фотоснимков – стекинг

Каждый фотограф стремится повышать свой уровень мастерства, иногда в ход идут совершенно уникальные в своем роде инструменты, позволяющие за достаточно короткий промежуток времени научиться создавать настоящие шедевры. В этом плане в современном мире есть все условия для постоянного и практически непрекращающегося совершенствования в рамках выбранного направления – ничто не способно помешать этому. Интернет – это универсальный инструмент для изучения любого дела в наш век, и фотография не является в этом смысле каким-то исключением. Многие нынешние профессионалы в сфере фотографии отмечают, что они за достаточно короткий промежуток времени познали основы фотографии бесплатно при помощи обычных сайтов или личных блогов грамотных фотографов.

Некоторые профессионалы даже доходят до того, что разрабатывают собственные уникальные техники выполнения фотоснимков. Но для этого нужно уже обладать достаточно объемным перечнем общеизвестных и простых методик. В этом плане отличным примером может послужить стекинг – это такая техника, при которой создается несколько фотографий с одного ракурса, но с различным фокусом и другими параметрами. Стекинг используется тогда, когда необходимо передать неповторимую сложность какого-то уникального места, природного пейзажа, большой площади и так далее. Технически это выглядит весьма просто – делается несколько фотоснимков с одного ракурса, при этом в фокус захватывается каждый раз новый промежуток пространства, а по итогу все фотографии как бы соединяются в одну, образуя единый детализированный снимок.

Для выполнения подобных «трюков» может понадобиться достаточно мощная камера, которая позволяет выстраивать фокусировку в ручном режиме. Но, как правило, грамотные фотографы имеют хорошую аппаратуру, которая позволяет в полной мере реализовать весь творческий потенциал. В этом плане особым образом выделяется фотограф из Воронежа Екатерина Курдюмова, которая достаточно давно открыла свое дело и уже сегодня является крайне успешным специалистом в своей области. Ее услуги достаточно популярны, особенно удачными получаются такие работы, которые связаны с проведением фотосессий на праздниках, рабочих или семейных корпоративах, иных важных мероприятиях. Также очень часто клиенты заказывают стандартную портретную фотосессию, привнося каждый раз какие-то новые и интересные элементы декора. Официальный сайт Екатерины https://photovoronezh.ru/ готов познакомить с основными особенностями оказания услуг данного специалиста.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...