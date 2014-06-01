Социальная тревожность. Столкнитесь со своими собственными страхами

Не из-за каждого страха стоит обращаться за помощью к профессионалу. В этой статье представлены конкретные упражнения, которые вы можете выполнять самостоятельно, чтобы помочь себе преодолеть тревогу перед социальным взаимодействием. Упражнения предполагают преднамеренное подвергание себя пугающим ситуациям. Начинайте с тревожных ситуаций низкого уровня и постепенно переходите к тому, что вызывает в вас больший дискомфорт. Перейдите к следующим уровням после того, как вы добились успеха в начальных упражнениях. Как это работает? Проще говоря, чтобы чувствовать себя более комфортно при публичном выступлении или при общении с новыми людьми вам необходимо много практиковаться. Вы должны сами составить иерархию вызывающих беспокойство ситуаций.

Находитесь в общественных местах

Заходите в супермаркет в то время, когда там много людей. Ходите по магазинам в торговом центре. Посетите концерт или выставку. Сходите на фестиваль, семейный пикник или спортивное соревнование. Поддерживайте зрительный контакт с незнакомцами.

Выступайте во время встреч

На работе, в университете, в школе - высказывайте свое мнение по обсуждаемой теме, вступайте в дискуссию. Принимайте активное участие во встрече, задавая вопросы и отвечая на вопросы других.

Произносите речи

Поднимите тост на семейном мероприятии или прочитайте в школе лекцию о своей работе или интересах. Ищите любую возможность произнести речь.

Проводите презентации

Провести презентацию можно на школьном уроке, на рабочей встрече, в клубе по интересам или другой организации по вашему выбору. Подготовьте и проведите презентацию о книге или статье, которую вы прочитали. Поделитесь знаниями по выбранной теме. Кстати, если думаете где заказать презентацию, или требуется разработка презентаций для компаний, то ее можно заказать в агентстве «Твой Бренд». А если захотите посмотреть лучшие примеры презентаций https://www.tvoibrand.ru/portfolio/prezentaczii.html продукта, товара, проекта, то прикрепляю ссылку на их кейсы (на всякий случай).

Организуйте мероприятие

Пригласите своих друзей и коллег встретиться с вами. Разговаривайте с ними, задавайте вопросы, рассказывайте истории и шутки. Во время вечеринки не занимайтесь деятельностью, которая вызывает избегание контакта - мытье посуды или уборка.

Общайтесь с друзьями

Используйте любые возможности для разговора. Придите пораньше на работу и поговорите с коллегами об их дне или выходных. Скажите привет своему соседу. Поговорите с другом, которого вы случайно встретите в торговом центре. Присоединяйтесь к группе друзей, общающихся вместе на вечеринке.

Начните общаться с незнакомцами

Возьмите инициативу в свои руки. Завяжите общение с людьми, которых вы встретите, например, на автобусной остановке, в автобусе, в магазине, в очереди, в лифте, в кафе. Поговорите с сотрудниками магазина - спросите совета, закажите товар. Поговорите с как можно большим количеством людей. Говорите о погоде, рассказывайте анекдоты, делитесь своими впечатлениями. В самом начале обучения можно спрашивать у незнакомцев время или маршрут до нужного места, даже если у вас есть часы и вы прекрасно знаете город.

Говорите комплименты

Скажите доброе слово своему другу, похвалите его внешний вид. Обратите внимание на его чёткую и красивую речь. Скажите официанту, что вам понравилось блюдо. Оцените новую прическу своего друга. И если получите комплимент в ответ - примите его и поблагодарите человека.

Кушайте в компании

Отправляйтесь на обед со своими коллегами по работе. Назначьте встречу с друзьями в ресторане.

Выражайте свое мнение

Скажите, если вам не понравился концерт, о котором кто-то говорит. Поспорьте, если вы не согласны с мнением человека и объясните ему свою позицию.

Будьте в центре внимания

Начните ходить на групповые спортивные мероприятия. Практикуйтесь с более опытными и сильными людьми. Займите место в первом ряду рядом с тренером. Во время разговора себе не стесняйтесь говорить о себе, своих интересах, взглядах и мнениях. Говорите громко в общественном месте. Умышленно ошибайтесь в социальной ситуации, например, отвечайте на вопрос неправильно.

Предлагаемый подход к решению проблемы страха социального взаимодействия связан с убеждением, что преднамеренное попадание в ситуации, которые вызывают тревогу, могут помочь. Упражнения должны быть хорошо спланированы и продуманы. Их следует подбирать индивидуально в зависимости от трудностей, с которыми вы боретесь. Упражнения нужно выполнять регулярно, потому что тогда вы сможете рассчитывать на наибольшую эффективность. Если, несмотря на регулярное выполнение упражнений, вы не видите удовлетворительных результатов, и беспокойство, которое вы чувствует усложняет вашу жизнь, стоит задуматься о консультации специалиста - психолога или психотерапевта.

А чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны в новом окружении, можно сделать презентацию

В ней необходимо указать ключевую информацию о себе, своих интересах, предпочтениях, правильно подать сильные стороны, и одновременно с этим упомянуть о недостатках. Все это будет проще сделать если заказать презентацию для выступления здесь https://www.tvoibrand.ru/uslugi-i-czenyi/razrabotka-prezentaczij/prezentaciya-dlya-vystupleniya-na-zakaz.html. Именно от профессионального подхода в данном деле будет зависеть эффект, который вы произведете на окружающих людей, дальнейшее отношение с ними.

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