Как завести квадроцикл?

Все новые модели квадроциклов, представленные на этой странице https://sh.sh2011.ru/kvadrocikly.html, оборудуются электростартером, поэтому обычно при их эксплуатации сложностей с запуском двигателя не возникает. В мотовездеходах прошлых поколений часто ставились ручные кик-стартеры, поэтому при их использовании начинающие могут испытывать трудности.

Как правильно запустить двигатель квадроцикла?

Никаких особенных трудностей при запуске силового агрегата квадроцикла обычно не возникает. Но, чтобы всё сделать правильно, необходимо:

Проверить наличие топлива в бензобаке и положение ключа в замке зажигания, который должен располагаться в положении «включено». Помимо этого, переключатель зажигания на панели управления также надо расположить в позицию «включено».

Необходимо установить скорость в «нейтральное» положение. Требуется выжать сцепление (при наличии), после чего поставить на «нейтралку». На панели управления должна зажечься соответствующая лампочка. Если немного подтолкнуть квадроцикл, то колёса должны крутиться.

Если мототехника холодная и запуск двигателя выполняется при отрицательной температуре, то требуется потянуть рычаг воздушной заслонки на себя. С помощью такого подхода можно обогатить бензиновую смесь воздухом, что позволит облегчить пуск холодной системы. При предварительном прогреве мотора эти манипуляции совершать нет необходимости.

Если в квадроцикле стоит электрический стартер, то надо просто нажать и удерживать кнопку запуска двигателя до того момента, пока тот не заведётся. Если в мототехнике стоит кик-стартер, то надо сесть на вездеход и нажимать стартер, пока тот не заведётся. В обоих указанных выше ситуациях требуется выжимать газ.

В завершении нужно вдавить обратно рычаг воздушной заслонки. Сразу после завода мотора квадроцикл готов к дальнейшему движению.

Для мототехники с механической трансмиссией есть возможность завода мотора в полевых условиях с «толкача».

Почему двигатель квадроцикла не заводится?

Проблемы с запуском силового агрегата мототехники могут возникать при различных причинах. К наиболее распространённым поломкам и сложностям относят:

Отсутствие топлива в бензобаке (начинать диагностику квадроцикла необходимо с проверки уровня бензина).

Недостаточный заряд АКБ (аккумулятор может «сесть» при длительном простое мототехники или при её нахождении на морозе).

Неисправность контактов. При наличии топлива и достаточном заряде аккумулятора несрабатывание стартера может указывать на поломки в системе запуска. Необходимо замкнуть контакты, расположенные на реле стартера.

Кнопка «Стоп». В некоторых моделях квадроциклов на руле есть кнопка «Стоп», которую необходимо поставить в прежнее положение, иначе мотор не заведётся.

Также к частым поломкам стоит отнести: неисправность коммутатора, отсутствие искры, перегорание предохранителя. На странице https://sh.sh2011.ru/kvadrocikly/cfmoto-x4-eps.html можно подробнее узнать про устройство современных квадроциклов и особенности их эксплуатации.

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