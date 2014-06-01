Как завести квадроцикл?

FreeSMI
Независимый новостной портал
Бесплатно - в Viber
Все новые модели квадроциклов, представленные на этой странице https://sh.sh2011.ru/kvadrocikly.html, оборудуются электростартером, поэтому обычно при их эксплуатации сложностей с запуском двигателя не возникает. В мотовездеходах прошлых поколений часто ставились ручные кик-стартеры, поэтому при их использовании начинающие могут испытывать трудности.
Никаких особенных трудностей при запуске силового агрегата квадроцикла обычно не возникает. Но, чтобы всё сделать правильно, необходимо:
Для мототехники с механической трансмиссией есть возможность завода мотора в полевых условиях с «толкача».
Проблемы с запуском силового агрегата мототехники могут возникать при различных причинах. К наиболее распространённым поломкам и сложностям относят:
Также к частым поломкам стоит отнести: неисправность коммутатора, отсутствие искры, перегорание предохранителя. На странице https://sh.sh2011.ru/kvadrocikly/cfmoto-x4-eps.html можно подробнее узнать про устройство современных квадроциклов и особенности их эксплуатации.