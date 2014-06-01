Как выбрать миску из нержавеющей стали для похода

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Для комфортного отдыха в походных условиях важно позаботиться не только о спальных мешках и спичках, чтобы разжечь огонь, но и о посуде. Ведь мало сварить суп на костре, руками же его прямо из котелка есть не будешь. Поэтому нужно брать с собой не только посуду для приготовления пищи в походе, но также кружки, миски из нержавеющей стали и столовые приборы. Почему именно этот материал? Можно выбрать и другой вариант, но именно стальная посуда – это оптимальный вариант для похода и по цене, и по качеству.
Туристическая посуда может быть:
На сайте https://ruspicnic.ru/ можно найти больше вариантов туристической посуды, в том числе удобные наборы для пикника в сумке, рюкзаке или кейсе.