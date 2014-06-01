Как выбрать миску из нержавеющей стали для похода

Для комфортного отдыха в походных условиях важно позаботиться не только о спальных мешках и спичках, чтобы разжечь огонь, но и о посуде. Ведь мало сварить суп на костре, руками же его прямо из котелка есть не будешь. Поэтому нужно брать с собой не только посуду для приготовления пищи в походе, но также кружки, миски из нержавеющей стали и столовые приборы. Почему именно этот материал? Можно выбрать и другой вариант, но именно стальная посуда – это оптимальный вариант для похода и по цене, и по качеству.

Сравнение материалов

Туристическая посуда может быть:

Из нержавеющей стали. Миски из этого материала отличаются прочностью, долговечностью, высокими эксплуатационными характеристиками. Практически любые механические повреждения, коррозия, окисление – любые процессы он выдерживает с достоинством. Этот материал безопасен для здоровья, а изделия из него могут использоваться и для приема, и для приготовления пищи. Минусы: еда в миске из нержавеющей стали остывает достаточно быстро. Алюминиевая. К преимуществам материала относится его легкость, высокая теплопроводность, доступность. К недостаткам – сильное нагревание, из-за чего посудой и столовыми приборами из алюминия пользоваться затруднительно. Титановая. Посуда из титана сохраняет высокую прочность даже при экстремально высоких температурах. Также она имеет небольшой вес, равномерно нагревается, не выделяет и не впитывает запахи, не окисляется. Полимерная. Низкая стоимость, разнообразие цветовой гаммы, комфортное использование – все это делает посуду из пластика более привлекательной для покупателей, если сравнивать с теми же мисками из нержавеющей стали. Но для нагревания на открытом огне или грелке она категорически не подходит. Керамическая. Несмотря на экологичность материала, его высокие эстетические качества, для похода керамика не подходит. В противном случае возрастает риск остаться и вовсе без обеда.

На что обратить внимание, выбирая миску из нержавеющей стали?

Количество персон. Совсем необязательно брать в поход десяток тарелок для двоих человек, тем более что миску из нержавеющей стали отмыть от остатков пищи будет совсем несложно. Такие изделия неприхотливы в уходе. Объем. Слишком мелкую миску из нержавеющей стали брать не стоит. Безусловно, она позволит сэкономить место в рюкзаке, но разогревать еду на огне в ней будет неудобно. Оптимальный объем – 1 л. Наличие крышки, ручки. Все это позволит сделать отдых и приготовление пищи на природе в целом более комфортными. Крышка позволит сохранить температуру готового блюда, а ручка облегчит процесс снятия миски из нержавеющей стали с огня, ведь этот материал нагревается.

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