Гидроаккумуляторы и емкости, созданные для Вашего комфорта

Гидроаккумуляторы Униджиби

Что такое гидроаккумуляторы Униджиби? Это надежные емкости, выпускающиеся объёмом от 8 до 2000 литров. Представляют собой металлические емкости, находящиеся под давлением. Внутри находятся мембраны, сделанные из специальной пищевой резины категории EPDM. Гидроаккумуляторы Униджиби используются в системах подъёма уровня воды холодного водоснабжения.

Для чего требуется установка гидроаккумуляторов? Прежде всего это нужно:

- для сохранения постоянного уровня давления в системе водоснабжения,

- для создания запаса воды, при котором будет сокращаться количество включений-отключений насоса и, как следствие, его менее энергозатратной работы.



- При использовании гидронасосов становится намного меньше риск возникновения так называемых гидроударов.

Гидроаккумуляторы Униджиби работают в широком температурном диапазоне от 0 до +99 градусов, при максимальном давлении в них от 8 до 10 атмосфер, но это зависит от модели емкости. На сайте https://www.geyzer.net/ можно посмотреть варианты баков - гидроаккумуляторов Униджиби в наличии.

Емкости Экопром

«ЭкоПром» - это отечественная компания, базирующаяся в Санкт-Петербурге и выпускающая надежные, прочные и лёгкие изделия из полимеров. Вся продукция имеет сертификаты качества. В том числе и емкости, предназначенные для использования в быту и промышленности, различные технические баки, которые могут быть довольно крупных размеров по желанию заказчика. Большим спросом пользуются емкости размером 4000 литров, хотя комплектацию и габариты можно выбрать с адаптацией под индивидуальный объект.

Ассортимент ёмкостей Экопром представлен различными баками и бочками объёмом от 50 до 10000 литров, которые имеют предназначения для топлива, хранения пищевых продуктов, химикатов и различных других веществ.

В быту употребляются баки Экопром в частности для питьевой и тех. воды, для полива либо душа. Для промышленности широко применяют ёмкости в транспортировке жидкостей, воды и топлива. Технические характеристики ёмкостей Экотехпром позволяют эксплуатировать изделия в разных назначениях, так как выполнены из химически нейтрального пищевого полиэтилена, не оказывающего агрессивного влияния на вещества, находящиеся внутри.

Емкости Экопром, гидроаккумуляторы Униджиби и другие изделия для комфортной жизни и работы можно найти в магазине на сайте https://www.geyzer.net/.

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