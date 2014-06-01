Ремонт холодильников в районе Харькова — наиболее востребованная услуга среди жителей этого района. Наш Сервисный центр предлагает Вам свои услуги по ремонту холодильников — метро Полежавковская. Мы предоставляем гарантийные обязательства на услуги и выполненные работы. Вызов по району метро Полежайковски, осуществляется по телефону или через форму на сайте. Наши специалисты оперативно приедут к Вам, чтобы квалифицированно решить проблему. В нашей компании работают дипломированные специалисты, которые выполнят ремонт любой сложности Харькове на сайте https://rem-holod.biz.ua/. По этому же номеру Вы можете задать свои вопросы. Ремонт любых холодильников, стиральных и посудомоечных машин Выезд мастера на дом по Москве и Московской области в удобное для Вас время. Оперативный ремонт в течение 1 часа. Гарантия на работы и установленные запчасти до 3 лет.

При отказе от ремонта в течение 7 дней или при отказе от проведения диагностики Вы оплачиваете стоимость диагностики по тарифу 1000 рублей. У нас вы можете заказать ремонт холодильников любой марки и модели. Наши специалисты могут произвести ремонт всех существующих в мире холодильников с соблюдением всех производственных стандартов. На все работы предоставляется фирменная гарантия до 3х лет. Все работы по ремонту, монтажу и обслуживанию проводит сертифицированный специалист. Мы берем на себя все вопросы от заключения договора до доставки отремонтированного холодильника владельцу. Для жителей Зеленограда и Химок ремонт холодильного оборудования оказывается бесплатно. Аккуратный и качественный ремонт холодильных камер Сборка нового холодильника осуществляется в то время, когда старый находится в сервисном центре. Перед тем, как приступить к ремонту холодильника, наш специалист обязательно проводит диагностику. Такая диагностика, во-первых, позволяет выявить те места, где требуется ремонт, и определить, какие необходимо осуществить работы. Во-вторых, повышает уровень безопасности клиента, так как выявляет возможные скрытые дефекты. И, в-третьих, позволяет мастерам более точно определить стоимость ремонта и сэкономить финансовые средства клиента. Ремонт морозильных камер - это сложный вид работ, который требует применения специального оборудования и специальных инструментов. Именно поэтому доверять ремонт холодильной техники следует только профессионалам. Для этого мы проводим обучение всех сотрудников, которые работают на территории сервисного центра. Вы можете быть уверены, что после ремонта холодильного агрегата в вашем холодильнике будет отличная работа и запас мощности.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...