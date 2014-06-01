Как проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза

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Чтобы поступающая на рынок продукция полностью соответствовала нормативным требованиям, ее характеристики в обязательном порядке контролируется. Для этого проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза, основной целью которой является защита прав потребителей и обеспечение благополучия человека. Подобной деятельностью занимается ограниченный перечень организаций, имеющих в своем распоряжении специализированное оборудование и знающих алгоритм выполнения работ. Предлагаем разобраться, когда она необходима и как проводится.
Существуют ситуации, когда санитарно-эпидемиологическая экспертиза должна проводиться в обязательном порядке. К таковым относят:
При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы сотрудник организации в первую очередь руководствуются техническими регламентами, государственными правилами и нормативами. Существует ряд методик, утвержденных в установленном порядке, подробно расписывающих алгоритм действий. При выполнении работ используются средства измерения определенного типа. Выбор зависит от контролируемого параметра. Про особенности дозиметрического оборудования можно почитать на https://rentgen-centr.ru/news/dopustimyj-radiacionnyj-fon/.
В самом общем случае санитарно-эпидемиологическая экспертиза выполняется в следующей последовательности:
Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы оформляются в виде документа определенного типа. Это может быть экспертное заключение, акт обследования, протокол исследований. Вид зависит от выполненного вида работ и назначения документа.