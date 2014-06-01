  • » » Как проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза

      • Как проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 16:19
      (голосов: 10)

      Чтобы поступающая на рынок продукция полностью соответствовала нормативным требованиям, ее характеристики в обязательном порядке контролируется. Для этого проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза, основной целью которой является защита прав потребителей и обеспечение благополучия человека. Подобной деятельностью занимается ограниченный перечень организаций, имеющих в своем распоряжении специализированное оборудование и знающих алгоритм выполнения работ. Предлагаем разобраться, когда она необходима и как проводится.

      Основания для проведения

      Существуют ситуации, когда санитарно-эпидемиологическая экспертиза должна проводиться в обязательном порядке. К таковым относят:

      • предписания, подписанные главными государственными санитарными врачами или их заместителями, что отражено в соответствующем законе;
      • определения, вынесенные определенным кругом должностных лиц, перечень которых установлен Кодексом об административных правонарушениях. В этом случае санитарно-эпидемиологическая экспертиза также выполняется в обязательном порядке, так как если ее заключение покажет полное соответствие реализуемой продукции нормативным требованиям, наложенное административное взыскание можно оспорить;
      • заявления граждан, ИП, компании, которые решили самостоятельно провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу приобретенной или реализуемой продукции. Ее продолжительность может варьироваться в широком диапазоне, но согласно нормативным требованиям не может превышать двухмесячного срока. Это надо обязательно знать каждому, кто решил воспользоваться подобной возможностью самостоятельно.

      Порядок проведения

      При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы сотрудник организации в первую очередь руководствуются техническими регламентами, государственными правилами и нормативами. Существует ряд методик, утвержденных в установленном порядке, подробно расписывающих алгоритм действий. При выполнении работ используются средства измерения определенного типа. Выбор зависит от контролируемого параметра. Про особенности дозиметрического оборудования можно почитать на https://rentgen-centr.ru/news/dopustimyj-radiacionnyj-fon/.

      В самом общем случае санитарно-эпидемиологическая экспертиза выполняется в следующей последовательности:

      • изучаются предоставленные документы, описывающие особенности исследуемой продукции или другого объекта;
      • проводится необходимый комплекс лабораторных и инструментальных исследований и испытаний, перечень которых зависит от специфики изучаемого объекта;
      • обследуется объект, выполняется его оценка на соответствие нормативным требованиям.

      Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы оформляются в виде документа определенного типа. Это может быть экспертное заключение, акт обследования, протокол исследований. Вид зависит от выполненного вида работ и назначения документа.

      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь