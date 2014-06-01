Использование рации Моторола DP2400 в профессиональной деятельности пользователей

Рации очень часто используются в различной деятельности правоохранительных органов. Особенно важно использование раций Motorola DP2400 при осуществлении оперативной деятельности. Однако во многих странах правоохранительные органы по-прежнему используют устаревшие аналоговые рации, которые не имеют тех полезных функций, которыми наделена данная рация. В частности, эта рация наделена возможностью передачи текстовых сообщений. Это означает, что в определенных условиях, когда голосовая связь нежелательна, пользователь сможет текстом передать необходимую информацию. Например, если оперативный сотрудник полиции ведет слежку за каким-либо лицом, ему не обязательно голосом сообщать о действиях лица – это можно сделать за счет текстовых сообщений. Таким образом сотрудник полиции снижает риски обратить на себя внимание лица, за которым ведется слежка.

Использование рации в деятельности спасателей

Деятельность различных спасательных служб сопряжена с тем, что их сотрудникам приходится одновременно действовать физически для осуществления своей профессиональной деятельности и при этом координировать действия других сотрудников. В этом отношении следует выделить особое функциональное удобство данной рации. Одной из полезных функций данной рации является то, что рация способна самостоятельно регулировать громкость связи с учетом уровня шумов. Если спасателю приходится осуществлять профессиональные действия в условиях значительных внешних шумов, то ему не придется тратить время на то, чтобы настраивать рацию.

Еще большие удобства рация обеспечивает спасателям тогда, когда ведется поиск отдельных лиц. Благодаря тому, что данная рация является цифровой, спасатель может на одном радиоканале общаться со значительным количеством абонентов. Соответственно, если в поисках задействованы десятки и сотни людей, спасателям не придется постоянно переключать радиоканалы – руководить действиями поисковиков и волонтеров проще, удобнее и быстрее. Кроме того, за счет большой дальности работы данной рации можно координировать различные группы поисковиков на удаленных друг от друга участках, что может способствовать быстрому решению поставленной задачи.

Дополнительная информация также доступна на интернет-сайте https://k-radio.ru/

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