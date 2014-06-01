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А теперь предлагаем вашему вниманию несколько, интересных фактов из истории и современности Омска.

Омск был основан в 1716 году, хотя еще почти за сто лет до этого был подписан указ об его основании. И как насмешка судьбы самые известные в городе «долгострои» Омский метрополитен и новый аэропорт «Омск-Федоровка». Оба эти объекта должны были давно ввести в эксплуатацию, но… Кто знает, может и им нужно лет сто подождать для завершения.

Основан Омск был в месте впадения в Иртыш реки Омь, которая и подарила городу название. Хотя некоторые остряки расшифровывают ОМСК как «Отдаленное Место Ссылки Каторжников».

К слову о каторжниках, именно здесь отбывал свою ссылку один из величайших гениев Российской и мировой литературы Федор Михайлович Достоевский. Впечатления, полученные писателем во время ссылки, легли в основу его произведения «Записки из мертвого дома».

Кстати, Омск входит в тройку городов, находящихся в данное время на территории Российской Федерации, которые имели право в Российской Империи поднимать государственный флаг. Кроме Омска такой чести были удостоены Москва и Санкт-Петербург. Поэтому Омск часто и называют «третьей столицей».

Население города составляет более миллиона человек. Национальный состав весьма разнообразен. Из наиболее распространенных национальностей можно выделить - русских, казахов, украинцев, татар, немцев.

Из природных достопримечательностей города стоит выделить парк «Птичья гавань», в котором при сезонных перелетах насчитывается до 3 000 птиц, а также белую иву, возраст которой более 130 лет, а обхват «талии» более пяти с половиной метров.

Город Омск по праву можно назвать театральной столицей региона, здесь работают 14 театров, один из которых (Омский академический театр драмы) является одним из старейших театров Сибири.

Также город является крупным промышленным центром и транспортным узлом. Здесь расположено большое число заводов, фабрик, производственных компаний, в частности самое крупное нефтеперерабатывающее предприятие России (Омский НПЗ).

Много здесь предприятий оборонно-промышленного комплекса, поскольку во время Великой Отечественной Войны сюда эвакуировали несколько крупных предприятий «оборонки», которые после Победы стали развиваться и привели к активному росту города и его промышленности. Именно поэтому во времена «холодной войны» город был закрыт для иностранцев.

Одной из достопримечательностей города является Успенский собор, который был построен в конце 19 в., но в пылу борьбы с религией взорван советскими властями. На данный момент собор восстановлен.

Каменная пожарная каланча - это еще одна из «визитных карточек» Омска. Построили её в начале 20 века. До 1940-х годов она выполняла свою основную функцию. На данный момент каланча имеет статус памятника архитектуры.

А еще в Омске на улице Чехова расположен всего один дом. Логично было бы предположить, что этот дом имеет номер 1. Но нет! Номер у этого дома почему-то 3.

Из Омска родом поэты Леонид Мартынов и Роберт Рождественский, поэтому их «перу» принадлежит больше всего стихов об этом городе.

Славится Омск и своими мастерами. Например, знаменитый миниатюрист Анатолий Коненко известен всему миру благодаря своим потрясающим работам. Он автор таких шедевров как караван верблюдов в ушке иголки, кузнечик скрипач, книга с размерами 0,8 на 0,8 мм. Многие из его работ выставлены в Омском художественном музее им. Врубеля.

Это лишь малая толика интересных фактов об Омске. Приезжайте познакомиться с этим замечательным городом поближе.

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