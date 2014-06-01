Когда необходимо арендовать низкорамный трал?

Перевозка крупногабаритных грузов зачастую вызывает проблемы с подбором подходящего транспортного средства. Стандартные грузовые машины не подходят для транспортировки крупногабарита. В таком случае приходится пользоваться низкорамными тралами. Они представляют собой полуприцеп-платформу, которую буксирует тягач. Среди особенностей этой техники стоит отметить низкую высоту полуприцепа над автодорожным покрытием. За счет этой особенности существенно облегчаются погрузочные и разгрузочные работы. Еще один плюс тралов – их устойчивость. Благодаря этому качеству, перевозка будет максимально безопасной.

Как выбрать трал

Если потребовалась аренда низкорамного трала, то перед тем, как выбрать подходящий вариант, стоит обратить внимание на следующие характеристики: размеры техники, ее грузоподъемность, способ загрузки, высота платформы, тип подвески и количество осей. В соответствии с перечисленными характеристиками, существует два вида тралов: раздвижной и модульный.

Когда необходимы тралы

Из-за нерегулярности использования даже самые крупные компании стремятся не покупать, а арендовать данную технику. Преимущество этого варианта обусловлено сразу несколькими обстоятельствами. Во-первых, покупка трала обойдется в довольно серьезную сумму. Во-вторых, эта техника требует постоянного технического обслуживания. В-третьих, необходимость в ее применении возникает довольно редко. Поэтому гораздо проще воспользоваться услугами компаний, которые предоставляют низкорамные тралы в аренду.

Если говорить о случаях, когда применение этой техники будет актуально, то можно отметить несколько ситуаций:

Доставка на объект специальной техники с невысокой транспортной скоростью. К этой категории можно отнести асфальтовые катки, тракторы, экскаваторы и т.д.

Транспортировка сверхтяжелых грузов. Это могут быть металлоконструкции, бетонные конструкции, стройматериалы и т.д.

Транспортировка длинномерных грузов. Таковыми принято считать буровые установки, деревья, трубопроводы и т.д.

Перевозка негабаритных грузов с нестандартными размерами – высотой от 4 м, длиной от 20 м и шириной от 2,5 м.

Правила эксплуатации тралов

В процессе эксплуатации тралов следует придерживаться определенных правил. В частности, максимально допустимая скорость движения не может превышать 60 км/ч. Еще одно правило – в процессе транспортировки негабаритного груза трал не может отклоняться от предварительно выбранного маршрута. К тому же эту технику нельзя использовать при видимости менее 100 м и на обледенелой дороге.

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