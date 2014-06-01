Где заказать ламинат с доставкой в СПб?

Среди разнообразия напольных покрытий, представленных в продаже на российском рынке, ламинат удерживает долгие годы лидирующие позиции. Это связано с отличными декоративными свойствами и эксплуатационными характеристиками. Не весь ламинат можно считать качественным. Если вы хотите получить прочный и надежный, красивый и неприхотливый в уходе настил, то стоит купить ламинат Квик-Степ. Это материал премиум-класса бельгийского производства, который изготавливается из экологичного и безопасного сырья. Готовые доски можно стелить в жилых комнатах, не переживая за собственное здоровье.

Лучшие цены на ламинат этой марки вы найдете в каталоге интернет-магазина quickstep.spb.ru. Это официальный представитель, поэтому он реализует отделочные материалы без дополнительной наценки. Поставщик имеет свою службу доставки, поэтому клиентам не нужно решать транспортные вопросы. Ламинат доставляется в фирменной упаковке, которая защищает от пыли, грязи и влаги. Дополнительно к каждой партии прилагаются сертификаты соответствия и гарантийные талоны.

Кому доверить укладку напольных покрытий?

Можно купить прочные и надежные материалы, но, допустить ошибки во время монтажа. В результате со временем, пол утрачивает первоначальные характеристики. Чтобы подобного не произошло, доверить монтаж стоит опытным и квалифицированным мастерам. Крупный интернет магазин плитки ПВХ «Паркет Гуру» предлагает комплексный подход. Он не только продает широкий ассортимент материалов проверенных торговых марок, но и оказывает услуги по укладке:

ламината;

паркета;

плитки из поливинилхлорида;

пробкового пола.

Все работы выполняют опытные мастера, используя профессиональное оборудование. Это позволяет сэкономить время и деньги. На все виды работ предоставляется официальная гарантия. Сотрудники магазина доставят материалы, поднимут на этаж, выполнят монтаж и вынесут мусор. Не нужно обращаться к нескольким подрядчикам, что дополнительно сэкономит время и деньги.

Если в дальнейшем обеспечить должный уход за полами, то они будут радовать и внешним видом, и своими характеристиками долгие годы. Также, учитывайте свойства и особенности помещения. Например, для комнат с повышенной влажностью разработан ламинат Квик-Степ 33 класса. Такие полы даже при колебаниях влажности не утрачивают первоначальную геометрию. Практичным решением считается ПВХ плитка. Для детских комнат часто используются пробковые покрытия, так как, они обладают хорошей амортизацией.

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