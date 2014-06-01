Пошив штор на заказ от компании Спэйси

Каждый человек желает, чтобы в его квартире, доме или на даче царил уют, гармония стиля и комфорт. В этом вам поможет компания «Спэйси», мы точно знаем, что вам нужно! Уже более 20 лет мы делаем людей счастливыми, украшая окна различными материалами. Карнизы, рулонные шторы, жалюзи, плиссе и шторы…всё это вы найдете у нас! C данным перечнем вы можете ознакомиться у нас на сайте. К тому же мы с удовольствием предложим вам не только выезд на ваш объект, но и пошив штор на заказ по вашим собственным замерам.

Преимущества пошива штор на заказ

Хотите особенные шторы, которые будут только у вас, желаете покорять гостей неповторимым дизайном? Намерены притягивать внимание к красоте ваших окон? Без проблем! Наши дизайнеры рады помочь вам определиться с текстурой и цветом ткани, которой вы украсите свой дом! Мы предоставляем огромный выбор материалов и фурнитуры. Особенность данной услуги в том, что вы получите именно тот вариант, который максимально будет вас устраивать, а не тот, что более менее подходит под ваш интерьер. Наши работники, вместе с вами продумают все до мелочей, вплоть до количества воланов на шторах. Мы используем индивидуальный подход к каждому заказчику, учитывая погрешности стен, потолка и пола. Работы предоставлены на сайте могут помочь вам с пониманием чего именно вы хотите добиться. С нетерпением ждем вас!

Всё для вас!!!

Комфорт начинается с посещения нашей компании «Спэйси», мы очень ценим и любим своих клиентов, поэтому и создаем максимально приятные условия. Кому не приятно принимать подарки и сюрпризы. Для вас разработаны акции, например для пенсионеров, для новоселов или же для самостоятельных личностей, которые пришли со своими замерами, а так же для тех, кто привел друга! И конечно же мы не забыли про подарки в честь дня рождения! Радуйте себя и своих близких.

Дополнительные знания не повредят

Если вы не имели с нами дело, но заинтересовались нашей фирмой, то приглашаем на наш сайт, здесь вы узнаете подробно абсолютно все о компании и у вас непременно появится желание работать с нами, ну а чтобы закрепить данный результат, рекомендуем прочитать отзывы от наших постоянных клиентов. Также спешим сообщить, что информация по действующим контактам, а именно адреса, телефоны и режим работы указаны для вашего удобства и конечно же информация про общественный транспорт. Ждем вас на нашем сайте или в наших магазинах в Москве.

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