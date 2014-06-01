Издавна длинный волос у девочек, девушек и женщин - это предмет гордости. Но за длинными волосами нужен соответствующий уход, не говоря уже о ежедневных прическах. У маленьких девочек, носящих длинные волосы, иногда даже простая косичка вызывает сложности. Часто сам себе ребенок заплести волосы не может, и конечно же, этим занимается мама.

Порой на то, чтобы сделать удобную и аккуратную прическу, приходится потратить немало времени, которого так не хватает по утрам, когда нужно отправляться в детский садик или школу.

Заколки и аксессуары для волос

В арсенале у девочек и их мам обычно огромное количество разнообразных заколок, крабиков, зажимов, резиночек, ободков и так далее. Важно подбирать такие аксессуары,

которыми можно быстро заколоть волосы, к тому же, они должны хорошо удерживать пряди не создавая дискомфорта. Красота, хоть и требует жертв, но нужно искать способы, позволяющие обойтись без них.



Сейчас на рынке существует довольно много разнообразных заколок из различных материалов, однин из них - репсовые ленты. Эти ленты, благодаря специфическому переплетению нитей, являются очень гибким и послушным в работе материалом. Используя ленты различной ширины, можно изготавливать пышные банты различных моделей и форм. С репсовыми лентами работать намного удобнее, чем с атласными ленточками, часто их используют для создания зверюшек, птичек или других фигурок вместо банта. Подобное украшение всегда смотрится оригинально и привлекает внимание.



К тому же, стоимость лент совсем не высока, что делает украшения из них вполне доступными по цене. А возможность наносить различные принты позволяет

изготавливать яркие и нарядные изделия.

Бантики из репсовых лент

Такие бантики пользуются особенным спросом и популярностью. Они очень легкие, а благодаря разнообразной расцветке, могут дополнить абсолютно любой образ.

В последнее время большой популярностью пользуются американские бантики, украшенные в середине бусинками или ленточками.

Есть варианты для повседневного ношения, праздничные, красочные, однотонные. Такие бантики надежно закрепят шелковистые детские волосы как в косичке, так и в хвостике.

Несомненно, каждая мама сможет собрать своей дочурке хвост или косичку и без лишних усилий украсить прическу таким модным и нарядным аксессуаром.



В нашем магазине https://babys-joy.ru выбор бантиков из репсовых лент такой большой, что даже самая взыскательная модница сможет найти аксессуар себе по вкусу!

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