Картофель Тулеевский: преимущества и недостатки

Тулеевский сорт картофеля - https://live-dacha.ru/kartofel-tuleevskij-opisanie-preimushhestva-otzyvy-vyrashhivanie-i-uhod/ завоевал популярность среди опытных огородников. Выращивают картофель не только для собственного потребления, но и на продажу. Широкую известность получил благодаря своим вкусовым качествам, ровным клубням, и привлекательным товарным видом. Сорт Тулеевский выведен Сибирскими селекционерами из города Кемерово. На создание сорта ушло десять лет. В процессе создания применяли виды канадской и российской селекции: Толокан и Чернский. Стояла задача вывести сорт, способный вырасти в зонах с рискованным земледелием, выдержать погодные условия Сибири.

Название произошло от имени Амана Тулеева — самого влиятельного деятеля Кузбасса, губернатора не сменявшегося на посту много лет. Сорт выращивается не только на Западе Сибири, благодаря уникальным вкусовым и внешним свойствам огородники европейской части России, на Урале, Поволжье выращивают его на участках. Стебли картофеля прямые, средние в высоту достигают 30-40 см. Листья темно-зеленого цвета с ровным листом, чуть волнистым по краю. Цветение не обильное, образуются большие цветки с белыми лепестками, середина у них желтая. В период созревания появляются ягоды, но это редкость.

Созревший клубень крупный. Вес составляет 120-250 грамм, но при умелом уходе вырастает до 500 грамм. Внешний вид картофеля удлиненный, овальный. Поверхность гладкая, с маленькими вкраплениями глазок. Ровная кожура, светло-коричневая с желтым оттенком, мякоть светло-желтая. Вкус картофеля раскрывается: когда варится в духовке, жарится, запекается или в виде пюре. Благодаря своим вкусовым качествам он становится пригодным к любым блюдам. Кулинары рекомендуют применять его не только в качестве гарнира, но так же как начинку для всевозможных пирогов. Картофель не водянистый, не разваривается сильно. Имеет приятный аромат, держит форму.

Достоинства сорта: высокий урожай, очень крупные клубни, пластичность - легко адаптируется к внешнем факторам. Экономия на минеральных удобрениях, не нуждается в поливах. Вкусный, транспортабельный, лежкий. Недостатки: клубни необходимо разрезать перед посадкой, не стойкий к золотистым нематодам. Необходимо опрыскивание зелени бором, чтобы клубни не образовывали пустоты. Обязательное позеленение Тулеевского картофеля. Нельзя хранить с другими сортами, требует дополнительного места хранения. Как пишет сайт https://live-dacha.ru/ сорт Тулеевский лучший для выращивания на территориях с рискованным земледелием. Можно не поливать грядки с посаженным картофелем. Если с осени заправить землю органикой, то весь период созревания сорт легко обходится без дополнительных подкормок. Однако перед посадкой требуется обработка от золотистой нематоды, а также орошение кустов бором.

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