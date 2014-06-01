Фитнес-тело: легко, быстро и с настроением!

Есть ли польза от легкой и незаметной нагрузки? Приблизительно такую работу выполняют наши мышцы во время занятий на тренажере баланса. Стоя на балансировочной доске, вы свободно покачиваетесь и получаете минимальную нагрузку на все мышцы тела. Но чтобы получить быстрый результат, сжечь лишние калории и укрепить мышцы, нужны специальные задания. И их тоже можно выполнять на баланс борде! Причем без утяжелителей, без борьбы с собственной ленью, без траты финансов и без походов в тренажерный зал.

Вот несколько упражнений на балансире специально для тех, кто стремится получить фитнес-тело:

1. Станьте на баланс борд. Постарайтесь ноги поставить поближе к центру. Если опыта мало, то расположите ноги по краям доски. Если уже умеете уверенно держать баланс, поставьте их ближе друг к другу. Выполните приседание. Сгибайте ноги в коленях до угла в 90 градусов. Пятки не отрывайте от доски. Прикоснитесь руками к доске за собой, рядом с ногами, впереди ног. Повторите упражнение 10 раз. Нагрузку получат все мышцы ног, а мозжечок научится управлять телом в условиях балансирования.

2. Станьте на борд, согните колени, руки на пояс. Наклонитесь вперед, прогибаясь в позвоночнике. Остановитесь в нижней точке. Ощутите напряжение во всех мышцах. Выпрямитесь и вновь повторите наклоны до 10 раз.

3. Сядьте на доску. Упритесь руками в нее. Ноги поднимите уголком. Удерживайте тело в таком положении максимально долго. Статическая нагрузка идеально прокачивает мышцы кора. Но в сочетании с поиском баланса это упражнение становится еще более эффективным.

4. Лягте на спину. Ноги поставьте на доску. Поймайте баланс и приподнимите таз. Удерживайте равновесие, помогая себе руками.

5. Стоя на доске, сомкните руки сзади себя в замок. Медленно наклонитесь вперед, одновременно сгибайте немного колени. Прочувствуйте напряжение задней поверхности бедра. Выпрямляйтесь не за счет спины, а работая в основном ягодичными мышцами. Повторите 10 раз.

6. Еще одно упражнение на растяжку мышц. Наклонитесь вперед, стоя на выпрямленных ногах. Старайтесь пальцами коснуться края доски и тянитесь ими к полу. Затем обхватите голени и задержитесь в крайней точке, чтобы хорошо потянуть задние мышцы ног.

7. Выполните неполные приседания, поставив ноги вместе или поближе к центру. Приседайте с ровной спиной. Выполняйте упражнение медленно, старайтесь не разводить колени и не позволяйте им нависать над стопами. Ваша задача заставить работать мышцы бедер.

8. Примите коленно-локтевое положение, поставив локти на баланс борд. Выпрямите спину. Усложните задание, приподняв одну ногу.

9. Не забудьте в конце занятия выполнить заминку. Для этого постойте на доске несколько минут, выполняя простые махи руками и повороты корпуса. Как видите, все упражнения не предусматривают использование большого веса. Поэтому они не приводят к забиванию мышц, а делают их эластичными, послушными и подтянутыми. Интернет магазин баланс бордов рекомендует приступать к перечисленным упражнениям только после того, как научитесь уверенно держать равновесие. Всем успешных занятий!

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