Выбор поздравлений и подарков коллегам на Новый год

Новый год считается семейным праздником, и отмечать его принято чаще дома. Но большую часть дня человек проводит на работе, и коллеги со временем становятся неотъемлемой частью жизни. Вы видитесь с ними каждый день, советуетесь, общаетесь, возможно, ходите вместе на обед и даже ездите вместе отдыхать. Поэтому не стоит забывать о том, что в преддверии Нового года сослуживцы также будут ждать ваших поздравлений.

При выборе новогодних подарков и поздравлений для коллег необходимо придерживаться определенных рамок. Если ваши отношения сугубо деловые и не выходят за пределы работы, то и подарок, и поздравление должны быть более официальными, чем для коллег, с которыми вы поддерживаете приятельские отношения.

Для друзей можно подобрать голосовые поздравления с Новым годом: https://golosovye.ru/pozdravleniya-s-novym-godom-otkrytki/ и подарок, носящий личный характер. Если тесных взаимоотношений с коллегой у вас нет, то более уместным будет подарок, которым он сможет воспользоваться на работе.

Выбирайте теплые и дружеские новогодние поздравления для коллег, но нейтральные. Они могут быть в стихотворной форме или прозе, главное, чтобы коллеги почувствовали, что вы готовились заранее и искренне желали сделать приятное своим сослуживцам.

Если в вашей фирме принято устраивать корпоративные праздники, то это прекрасная возможность поздравить коллег во время новогодней вечеринки. В этом случае заранее определитесь: прозвучат поздравления накануне вечеринки в торжественной обстановке или же в процессе новогоднего застолья. Все будет зависеть от праздничного сценария (к примеру, такого: https://pozdravit.info/scenariy-novogodnego-korporativa-priklyucheniya-kolobka/), и воспринято будет соответственно.

Для этих целей можно использовать: песенные и стихотворные поздравления и шутливые тосты. А можно придумать и оформить свои корпоративные новогодние открытки и свитки.

Офисный Новый год не обязательно должен быть сухим. Добавить изюминку помогут оригинальные подарки, вот идеи: https://chto-podarite.ru/chto-podarit-kollege-na-novyj-god/ Например, можно каждому сотруднику выделить некую сумму денег, которую он потратит на покупку одного подарка. Затем все подарки складываются в одну корзину, а для пришедших на торжество устраивается лотерея. Пусть вещи будут не дорогими, но каждая из них – сюрприз, который обеспечит хорошее настроение всем участникам вечеринки.

В общем, Новый год, тот праздник, где есть простор для фантазии. Чтобы ваши новогодние поздравления коллегам были удачными, произносить их надо искренне, а подарки выбирать внимательно.

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