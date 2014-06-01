Сервер SuperMicro, новый или б/у

Сегодня многие покупатели принимают решение купить сервер SuperMicro в Москве здесь https://mskserver.ru/catalog/configurator-serverov/supermicro/. Всё дело в том, что устройства этого производителя практически не уступают оборудованию "большой тройки", но стоят при этом значительно дешевле.

Такая техника может быть использована как в маленьких фирмах, так и в крупных корпорациях. Производитель предлагает множество решений, поэтому подобрать оптимальный вариант, который сможет справиться с выполнением конкретных зада, не составит труда. Огромным преимуществом серверных платформ этого бренда является высокая степень гибкости. То есть, при необходимости вы сможете всё расширить, нарастить и дополнить. При этом аппараты не являются требовательными к установке брендовых комплектующих.

Многие компании предлагают не только новое, но и бывшее в употреблении оборудование. Восстановленные серверные компьютеры - это возможность получить производительную технику в идеальном состоянии по доступной цене, что может быть очень важно для компаний, которые не обладают достаточным бюджетом для покупки новых устройств.

В восстановленных серверных компьютерах этого бренда есть масса преимуществ. Важно лишь покупать технику в проверенных компаниях. К таким достоинствам следует отнести:

Низкую цену. Устройство может стоить на 30-40 процентов меньше, чем новые аппараты. Доступная цена является главным преимуществом, из-за которого так сильно возрос спрос на агрегаты, бывший в употреблении.

Надёжность. Добросовестные компании тестируют серверные компьютеры под нагрузкой, а также производят замену всех комплектующих деталей, вышедших из строя. При этом на устройства б/у предоставляется гарантия.

Длительный срок службы. Восстановленные компьютеры, как правило, до этого работали в крупных дата-центрах. Списали их лишь только по причине наличия соглашения с производителем. При этом техника работала не более 5 лет в оптимальных для неё условиях с поддержанием температурного режима и уровня влажности. По этой причине устройства прослужат всего на 2-3 года меньше, чем новые аналоги.

Приобрести серверные решения от известного производителя СуперМикро, а также от других не менее именитых брендов (Asus, Dell, HP и прочих) вы можете на сайте этого интернет-магазина MskServer https://mskserver.ru/ с доставкой по территории всей России.

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