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      • Купить рыбу в спб в интернет магазине

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 12:17
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      В интернет-магазинах Санкт-Петербурга довольно много такого продукта как рыба. Это очень ценная продукция, которую включают в рацион своего питания многие люди. В рыбных блюдах имеется легкий и нужный белок. Чтобы организм полноценно функционировал, полезно употреблять рыбий жир. Он состоит из множества насыщенных кислот омега-3, а также омега-6. Именно они очищают сосуды от холестерина, приводят артериальное давление в норму, помогают справляться с инфекциями. Сорта белой рыбы – это диетическая пищу, а морепродукты и красная рыба – настоящий деликатес. Употреблять такие продукты стоит хотя бы раз в неделю. Главное – правильно выбрать рыбу, свежую и вкусную. Для этого мы обратим внимание на несколько правил, которых нужно придерживаться. При этом сейчас купить свежую рыбу в СПб в интернет-магазине можно по довольно доступной цене.

      Чтобы выбрать свежайшую рыбу, нужно помнить следующие моменты:

      • У свежей рыбы плотная и упругая тушка. Только размороженная рыба мягкая.
      • Когда рыбины свежие, чешуя будет блестеть и искриться. Мутная чешуя говорит о несвежести.
      • Глаза должны быть прозрачными и блестящими. Исключаются мрачные и черные зрачки.
      • Розовый цвет жабр говорит о свежести продукта.
      • Если рыбу предварительно не замораживали, при разбирании будет сочиться кровь.

      Как выбрать качественную замороженную рыбу

      Часто нам приходится покупать замороженные рыбины. Однако нужно учитывать тот факт, что этот продукт нежный и быстро портится. Правильная заморозка способствует сохранению полезных и питательных свойств рыбы. Размораживать рыбу нужно в холодильнике на верхней полке. Итак, при покупке замороженной рыбы нужно помнить о следующем.

      • Плавники и хвост должны быть целыми, значит, процесс замораживания и транспортировки не были нарушены.
      • Не должно быть желтоватое брюхо (исключение – отдельные сорта).
      • Нужно, чтобы форма была естественной, без вмятин и разных пятен.
      • Количество ледяной корки на филе не должно быть более 5 %. Если превышает, после размораживания все превратится в кашу. Не всякие блюда можно будет приготовить.

      А сейчас поговорим о копченой рыбке. Как ее выбрать:

      • Ярко-желтый цвет свидетельствует о несоблюдении правильных технологий (использование коптильной жидкости, перебивание запаха несвежего продукта).
      • На коже не должны быть пятна, вмятины, разные повреждения. Свежий продукт – это чистая и блестящая поверхность.
      • У рыбы холодного копчения допускается легкий соляной налет.

      Теперь самое главное правило при покупке разных морепродуктов. Приобретайте товар только в проверенных интернет-магазинах Санкт-Петербурга, спрашивайте о сертификате качества, дате производства и сроке годности.

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