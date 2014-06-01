Купить рыбу в спб в интернет магазине

В интернет-магазинах Санкт-Петербурга довольно много такого продукта как рыба. Это очень ценная продукция, которую включают в рацион своего питания многие люди. В рыбных блюдах имеется легкий и нужный белок. Чтобы организм полноценно функционировал, полезно употреблять рыбий жир. Он состоит из множества насыщенных кислот омега-3, а также омега-6. Именно они очищают сосуды от холестерина, приводят артериальное давление в норму, помогают справляться с инфекциями. Сорта белой рыбы – это диетическая пищу, а морепродукты и красная рыба – настоящий деликатес. Употреблять такие продукты стоит хотя бы раз в неделю. Главное – правильно выбрать рыбу, свежую и вкусную. Для этого мы обратим внимание на несколько правил, которых нужно придерживаться. При этом сейчас купить свежую рыбу в СПб в интернет-магазине можно по довольно доступной цене.

Чтобы выбрать свежайшую рыбу, нужно помнить следующие моменты:

У свежей рыбы плотная и упругая тушка. Только размороженная рыба мягкая.

Когда рыбины свежие, чешуя будет блестеть и искриться. Мутная чешуя говорит о несвежести.

Глаза должны быть прозрачными и блестящими. Исключаются мрачные и черные зрачки.

Розовый цвет жабр говорит о свежести продукта.

Если рыбу предварительно не замораживали, при разбирании будет сочиться кровь.

Как выбрать качественную замороженную рыбу

Часто нам приходится покупать замороженные рыбины. Однако нужно учитывать тот факт, что этот продукт нежный и быстро портится. Правильная заморозка способствует сохранению полезных и питательных свойств рыбы. Размораживать рыбу нужно в холодильнике на верхней полке. Итак, при покупке замороженной рыбы нужно помнить о следующем.

Плавники и хвост должны быть целыми, значит, процесс замораживания и транспортировки не были нарушены.

Не должно быть желтоватое брюхо (исключение – отдельные сорта).

Нужно, чтобы форма была естественной, без вмятин и разных пятен.

Количество ледяной корки на филе не должно быть более 5 %. Если превышает, после размораживания все превратится в кашу. Не всякие блюда можно будет приготовить.

А сейчас поговорим о копченой рыбке. Как ее выбрать:

Ярко-желтый цвет свидетельствует о несоблюдении правильных технологий (использование коптильной жидкости, перебивание запаха несвежего продукта).

На коже не должны быть пятна, вмятины, разные повреждения. Свежий продукт – это чистая и блестящая поверхность.

У рыбы холодного копчения допускается легкий соляной налет.

Теперь самое главное правило при покупке разных морепродуктов. Приобретайте товар только в проверенных интернет-магазинах Санкт-Петербурга, спрашивайте о сертификате качества, дате производства и сроке годности.

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