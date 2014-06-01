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      • Ремонт компьютеров и ноутбуков доверьте специалистам

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 10:46
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      Клиент при обращении за помощью по ремонту компьютерной техники хочет получить все желаемые услуги и по доступной цене. Опытные мастера, идущие в ногу со временем и знающие все нюансы этой работы, готовы оказывать необходимую компьютерную помощь. Они берутся за трудоемкий и сложный вид ремонта, предварительно сделав диагностику возникшей проблемы.

      Типичными симптомами поломки компьютеров принято считать следующие:
      - не включается системный блок;
      - зависает ПК;
      - не горит монитор;
      - не работает видеокарта;
      - не двигается курсор;
      - залипают клавиши на клавиатуре;
      - беспрерывно перезагружается системный блок;
      - ПК самопроизвольно выключается;
      - не загружается ОС.

      При желании быстро и качественно устранить неполадки компьютера или ноутбука, следует прибегнуть к услугам компаний-профессионалов. Преимуществами такого выбора считается:
      - качество и надежность проводимых работ, так как ремонт осуществляет только специалист, имеющий большой опыт в этой сфере;
      - официальная гарантия на проведенные работы;
      - гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту;
      - оперативность проведения ремонтных работ;
      - круглосуточная техническая поддержка и обслуживание.
      Первым и самым важным этапом в ремонте компьютеров и ноутбуков является проведения качественной диагностики. Поставить правильный диагноз технике помогут всевозможные программные продукты, а также квалифицированные специалисты, которые смогут оценить состояние компьютера и подобрать верное решение любой проблемы.

      Этапами устранения неполадок компьютерной техники являются следующие:
      - первичная диагностика (подойдет лишь в некоторых случаях и не является полной, к ней относится первичный осмотр техники и ее комплектующих);
      - аппаратная диагностика (нацелена на выявление неполадок, сбоев, некорректных функций, перегрева);
      - программная диагностика (выявление ошибок программного обеспечения, оценка работы операционной системы, ее стабильности);
      - полная диагностика (определение причины поломки и выбор необходимых мер).

      Доверив ремонт компьютерной техники профессиональным мастерам, можно даже не сомневаться в правильности сделанного выбора. Они надежно, качественно и оперативно решат возникшие проблемы с компьютером или ноутбуком. Не стоит тратить время, средства и нервы на неопытных мастеров, доверьтесь специалистам.

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