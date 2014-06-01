Ремонт компьютеров и ноутбуков доверьте специалистам

Клиент при обращении за помощью по ремонту компьютерной техники хочет получить все желаемые услуги и по доступной цене. Опытные мастера, идущие в ногу со временем и знающие все нюансы этой работы, готовы оказывать необходимую компьютерную помощь. Они берутся за трудоемкий и сложный вид ремонта, предварительно сделав диагностику возникшей проблемы.



Типичными симптомами поломки компьютеров принято считать следующие:

- не включается системный блок;

- зависает ПК;

- не горит монитор;

- не работает видеокарта;

- не двигается курсор;

- залипают клавиши на клавиатуре;

- беспрерывно перезагружается системный блок;

- ПК самопроизвольно выключается;

- не загружается ОС.



При желании быстро и качественно устранить неполадки компьютера или ноутбука, следует прибегнуть к услугам компаний-профессионалов. Преимуществами такого выбора считается:

- качество и надежность проводимых работ, так как ремонт осуществляет только специалист, имеющий большой опыт в этой сфере;

- официальная гарантия на проведенные работы;

- гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту;

- оперативность проведения ремонтных работ;

- круглосуточная техническая поддержка и обслуживание.

Первым и самым важным этапом в ремонте компьютеров и ноутбуков является проведения качественной диагностики. Поставить правильный диагноз технике помогут всевозможные программные продукты, а также квалифицированные специалисты, которые смогут оценить состояние компьютера и подобрать верное решение любой проблемы.



Этапами устранения неполадок компьютерной техники являются следующие:

- первичная диагностика (подойдет лишь в некоторых случаях и не является полной, к ней относится первичный осмотр техники и ее комплектующих);

- аппаратная диагностика (нацелена на выявление неполадок, сбоев, некорректных функций, перегрева);

- программная диагностика (выявление ошибок программного обеспечения, оценка работы операционной системы, ее стабильности);

- полная диагностика (определение причины поломки и выбор необходимых мер).



Доверив ремонт компьютерной техники профессиональным мастерам, можно даже не сомневаться в правильности сделанного выбора. Они надежно, качественно и оперативно решат возникшие проблемы с компьютером или ноутбуком. Не стоит тратить время, средства и нервы на неопытных мастеров, доверьтесь специалистам.

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