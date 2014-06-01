Какие задачи выполняют электронные браслеты на массовых спортивных мероприятиях?

На массовых спортивных мероприятиях и состязаниях активно используются ленты для бейджей, а также силиконовые, виниловые и тканевые браслеты на руку. Они выступают средством идентификации посетителей, помогают визуально разделить разные сектора, а также предупредить проникновение на массовое мероприятие посторонних лиц.

Контрольные браслеты используются для идентификации зрителей, персонала комплекса или заведения, а также спортсменов. Они практичные и многофункциональным, находят применение для решения разных задач. Рассмотрим каждую из них.

Идентификация посетителей и сотрудников

Контрольные браслеты помогают службам администрации и охранникам заведения:

Следить за посещаемостью и вести учёт численности посетителей;

Контролировать доступ на стадион посторонних лиц;

Отслеживать время прихода и ухода с работы персонала.

На спортивных мероприятиях с большим количеством участников визуально разделить спортсменов, гостей и персонал можно с помощью RFID браслетов, изготовленных в разной цветовой гамме. В этом случае сотрудники службы администрации могут легко отличить их друг от друга, оперативно выявить нарушителей, что повысит безопасность организации мероприятия.

Сегментация посетителей на группы

Для деления посетителей на разные сегменты или статусы используются браслеты разных цветов. К примеру, для спортсменов - синие, для сотрудников заведения - зелёные, для волонтеров - жёлтые, а для гостей - красные. Внутри браслета может быть закодирован электронный чип, который предоставляет разным группам посетителей доступ в отдельные зоны (сотрудникам и волонтерам - в служебные помещения, спортсменам - в раздевалки).

Контрольные браслеты изготавливаются из разных материалов. Современные производители предлагают купить в Москве бумажные браслеты на руку, а также многоразовые силиконовые и виниловые. Одноразовые браслеты зрители могут забрать себе на память, многоразовые сдаются при выходе, в дальнейшем они повторно кодируются.

Средство безналичной оплаты

При проведении массовых спортивных мероприятий посетителям предлагают напитки и закуски. Для предупреждения скопления очередей и повышение скорости обслуживания используются электронные браслеты, которые предназначены как средство безналичной оплаты.

Перед посещением заведения посетители кладут на счёт браслета определённую денежную сумму, которую они в дальнейшем могут потратить на любые дополнительные услуги, напитки и еду.

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